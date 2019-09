Jovanotti | il tour è poco green | siepi tagliate e bottiglie al sole

Effetti collaterali della 'guerra' ambientalista a Jovanotti per il suo tour : “Il mondo dell'ambientalismo non è una cloaca di cialtroni litigiosi, come ha detto Jovanotti giustamente esasperato. Ma una cosa è certa: le sue parole ci hanno messo davanti ad uno specchio, a domandarci chi siamo veramente e come vogliamo lottare per salvare il mondo”. Parla così, molto apertamente e anche in maniera autocritica, Donatella Bianchi, 55 anni, presidente del Wwf (World wild life found Italia). E lo dice in un'intervista a la ...

Il WWF difende Jovanotti e il “Jova Beach Tour” : La famosa associazione ambientalista è stata partner dell'ultimo tour del cantante italiano nelle spiagge, che ha ricevuto molte critiche per il suo impatto ambientale

“Gli ambientalisti sono dei cialtroni - è un mondo più inquinato delle fogne” : le rivelazioni di Jovanotti dopo le critiche al suo tour : Quando abbiamo iniziato a progettare JBP la primissima cosa che abbiamo fatto è stato contattare il WWF per poterli incontrare per raccontare l’idea e chiedere a loro un parere, e sono stato io personalmente a metterla come condizione di partenza“. Lo scrive Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, che prosegue: Il WWF perché è una grande organizzazione storica che non cerca visibilità ad ogni costo ma opera sul campo, la visibilità serve a ...

Jovanotti oggi è il cantautore italiano più pop. E il suo beach party è il tour dell’anno : Ha fatto discutere, ha fatto ballare, ha fatto conoscere il fratino a una platea certamente più ampia di quella a cui il docile pennuto avesse fino ad allora mai potuto aspirare con le proprie forze, ma una cosa è certa: il Jova beach party è il tour dell’anno, è bene partire con delle evidenze incontrovertibili. Lo è per l’idea, per il coraggio, per l’organizzazione e la felice riuscita degli appuntamenti che si sono svolti fin qui. In ...

È stata cancellata la data di Vasto - fissata al 17 agosto - del “Jova Beach Party” - il tour di Jovanotti : La data di Vasto (Chieti) del 17 agosto del “Jova Beach tour”, il tour dei concerti estivi di Jovanotti, è stata cancellata. La decisione è stata presa dalla prefettura di Chieti dopo una riunione congiunta con il comitato provinciale per l’ordine

Jovanotti chiude il suo tour a sorpresa all’aeroporto di Linate? - : Carlo Lanna Il tour estivo di Jovanotti si conclude a settembre in una location unica nel suo genere, dato che le ultime news confermerebbero la scelta dell'aeroporto di Linate Amato, apprezzato ma anche contestato, il "Jova Beach Party" di Jovanotti resta uno dei tour di maggior successo del celebre artista italiano. E fin da ora cominciano i preparativi per l’ultima tappa di un lungo percorso che ha condotto il cantate in giro fra ...

Jovanotti chiude il tour all'aeroporto di Linate : "Il 21 settembre si vola" : “Il 21 settembre si vola”, così Jovanotti annuncia una grande festa all’aeroporto di Linate per chiudere il suo tour 2019. L’artista si trova a dover recuperare la data di chiusura del 21 settembre (annullata a causa dell’erosione della spiaggia ad Albenga) e, a quanto si apprende dal suo stesso profilo Instagram, ha scelto di farlo passando dalla sabbia allo scalo meneghino.“Non posso resistere!!!! ...

Jovanotti : “Dopo il tour farò da Lima a Buenos Aires in bici - solo e senza musica” : “Voglio fare in bici il Sud America per traverso, da Lima a Buenos Aires”, questo il prossimo progetto che ha in mente Jovanotti. Lo ha rivelato a Vittorio Brumotti con il quale condivide la passione per la bicicletta. Brumotti, dopo il tour con Il FAI in giro per l’Italia, ha fatto tappa a Viareggio per curiosare dietro le quinte del Jova Beach Party. Lorenzo Cherubini ha anche raccontato di essere un ciclista molto prudente: ...

È stata cancellata la data di Albenga del 27 luglio del “Jova Beach Party” - il tour di Jovanotti : È stata cancellata la data di Albenga del 27 luglio del “Jova Beach Party”, il tour di concerti estivi di Jovanotti: lo ha comunicato Trident Music, organizzatore del concerto, spiegando che le recenti mareggiate sulle coste liguri hanno eroso la

Il tour di Jovanotti fa tappa a Castelvolturno : Il tour di Jovanotti che sta conquistando i lidi di tutta Italia arriva a Castelvolturno, oggi, sabato 13 luglio.

Jovanotti a Castel Volturno con il Beach Tour. Ripulita l'area limitrofa al concerto - abbandonata da 20 anni : Trentamila i biglietti venduti per il grande happening sulla spiaggia del 13 luglio: cancelli aperti alle 14, musica dalle 16