Elina Svitolina-Serena Williams | Semifinale US Open 2019 | orario d’inizio e come vederla

US Open – Elina Svitolina è la prima semifinalista : la tennista ucraina stende Johanna Konta : Elina Svitolina è la prima semifinalista dell’edizione 2019 degli US Open: la tennista ucraina batte Johanna Konta in due set La prima delle quattro semifinaliste degli US Open ha finalmente un nome e un cognome. Elina Svitolina, tennista numero 5 al mondo, ha sconfitto Johanna Konta (numero 16 WTA) nel primo dei quarti di finale dello Slam americano. Svitolina si è imposta dopo 1 ora e 42 minuti di gioco con il punteggio di 6-4 / 6-4. In ...

US Open – Elina Svitolina accede al secondo turno - niente da fare per l’americana Osuigwe : L’ucraina stacca il pass per il secondo turno dello slam americano superando in due set l’americana Osuigwe Buona la prima per Elina Svitolina agli US Open, la tennista ucraina stacca il pass per il secondo turno dell’ultimo slam stagionale superando in due set l’americana Osuigwe. La numero 5 del ranking si impone con il risultato di 6-1, 7-5 dopo un’ora e sedici minuti di gioco, ottenendo così il via libera ...

WTA Cincinnati – Disco rosso per Elina Svitolina : Sofia Kenin avanza ai quarti di finale : Elina Svitolina si ferma ai quarti di finale del WTA di Cincinnati: la tennista ucraina sconfitta da Sofia Kenin in due set Si conclude ai quarti di finale il cammino di Elina Svitolina nel WTA di Cincinnati. La tennista ucraina, numero 7 al mondo, è stata sconfitta dopo 1 ora e 53 minuti di gioco dalla statunitense Sofia Kenin, numero 22 WTA. La tennista americana, spinta dal pubblico di casa, ha vinto 3-6 il primo set per poi ripetersi ...

WTA Toronto – Elina Svitolina sorpresa da Sofia Kenin - l’americana è la prima semifinalista : La tennista americana si impone in due set contro l’ucraina, stendendola con il risultato di 7-6, 6-4 dopo quasi due ore di match Sofia Kenin stacca il pass per la semifinale della “Rogers Cup“, torneo Wta Premier con un montepremi pari a 2.830.000 dollari, in corso sui campi in cemento di Toronto, in Canada. Tutto facile per la tennista americana, riuscita ad avere la meglio su Elina Svitolina con il punteggio di 7-6, ...

WTA San Josè – Elina Svitolina sorpresa dalla Sakkari - la greca vince in rimonta e vola in semifinale : La tennista ucraina non riesce a capitalizzare il set di vantaggio, perdendo clamorosamente contro la Sakkari con il punteggio di 1-6, 7-6, 6-3 Elina Svitolina fallisce l’accesso alla semifinale del torneo WTA di San José, la tennista ucraina non riesce ad arginare la rimonta della greca Sakkari, abile a staccare il pass per il turno successivo con il punteggio di 1-6, 7-6, 6-3. Una partita pazza quella andata in scena nella notte ...

Tennis - WTA San Jose 2019 : fuori Elina Svitolina che spreca quattro match point! Semifinali Sakkari-Zheng e Vekic-Sabalenka : Si sono disputati i quarti di finale del WTA Premier sul cemento statunitense di San Jose, California. Clamorosa l’uscita di scena di Elina Svitolina, non tanto per la forza della sua avversaria ben conosciuta dagli appassionati, la greca Maria Sakkari, ma per come è arrivata: l’ucraina testa di serie numero 1 del torneo era avanti 6-1 5-2 e ha avuto quattro match point, tre sul 5-3 e uno sul 5-4 del secondo set senza riuscire a chiudere e ...

Tennis - WTA San Jose 2019 : i risultati di mercoledì 31 luglio. Accedono ai quarti di finale Elina Svitolina e Aryna Sabalenka : A San Jose si sono disputati i primi quattro incontri di secondo turno del Mubadala Silicon Valley Classic, torneo WTA Premier sul cemento statunitense della California. Spiccavano due incontri tra una top ten e un’altra che lo era e non lo è più, e cioè quello tra l’ucraina Elina Svitolina, numero 7 del mondo e prima favorita del torneo, e la russa Daria Kasatkina, numero 40 ma nelle prime 10 a gennaio, e quello tra la bielorussa Aryna ...

WTA San Jose – Elina Svitolina in scioltezza ai quarti : Kasatkina spazzata via in due set : Elina Svitolina accede ai quarti di finale del WTA di San Jose: la tennista ucraina supera Daria Kasatkina dopo due set Bastano 1 ora e 6 minuti ad Elina Svitolina per avere la meglio su Daria Kasatkina (numero 40 WTA) e accedere ai quarti di finale del WTA di San Jose. La tennista ucraina, numero 7 del ranking mondiale femminile, si è imposta in due set vinti con il punteggio di 6-3 / 6-1. Ai quarti di finale Svitolina affronterà la greca Maria ...

Tennis – Elina Svitolina regina dell’estate : gli scatti hot in barca con Monfils fanno impazzire i fan [GALLERY] : Elina Svitolina si gode le vacanze estive: la Tennista ucraina, si mostra in tutta la sua bellezza al fianco del fidanzato Gael Monfils La prima parte di stagione è stata alquanto avara di soddisfazioni per Elina Svitolina. La Tennista ucraina ha dunque avuto bisogno di ricaricare le pile, concedendosi una vacanza nella sua Ucraina. La Tennista nativa di Odessa ha tenuto informati i fan sulle sue vacanze estive tramite alcune foto postate ...

Wimbledon 2019 : Simona Halep per la prima volta in finale - dominata Elina Svitolina : Simona Halep conquista la propria quinta finale in un torneo dello Slam: la rumena è all’ultimo atto a Wimbledon per la prima volta, dopo aver superato l’ucraina Elina Svitolina con un perentorio 6-1 6-3. Halep, che da lunedì sarà numero 4 del mondo in qualunque caso, aveva già raggiunto la finale in altri quattro tornei dello Slam: tre volte al Roland Garros (2014, 2017 e 2018, quest’ultima vinta) e agli Australian Open 2018. ...

Wimbledon 2019 : i rischi di Serena Williams - l’avanzata silenziosa di Elina Svitolina - l’incertezza del tabellone femminile : L’ottava giornata di Wimbledon, dedicata ai quarti di finale femminili, ha lasciato alle proprie spalle un quadro fatto di rischi, sorprese riuscite ed altre sfiorate, prime volte e una generale sensazione di incertezza. Delle favorite, il rischio più grande l’ha corso Serena Williams, in difficoltà come e più del match di secondo turno contro la slovena Kaja Juvan. La connazionale Alison Riske è riuscita a metterla in seria ...