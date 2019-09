Rai 1 schiera Montalbano contro la prima di Temptation Island Vip 2

In Italia è guerra tra insetti : schierare le vespe samuRai contro le cimici asiatiche : L'invasione delle cimici asiatiche nel nord del nostro Paese sta diventando sempre più preoccupante e per questo l'Italia si prepara a dare il via ad una guerra contro questi insetti schierandone altri. Nello specifico, i soldati che combatteranno contro le cimici asiatiche sono le vespe samurai che arrivano dalla Cina. La vespa samurai è un’appassionata di uova di cimice e per questo è considerata un’antagonista naturale di questo insetto. ...