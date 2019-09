Rai 1 schiera Montalbano contro la prima di Temptation Island Vip 2 : Montalbano Rai 1 scalda i motori con il pezzo forte del proprio ‘repertorio’, la fiction, che accende ufficialmente il prime time della rete diretta da Teresa De Santis. Ad inaugurare la stagione 2019/2020, però, non sarà un prodotto inedito, bensì Il Commissario Montalbano , le cui repliche ripartiranno lunedì 9 settembre contro l’esordio su Canale 5 di Temptation Island Vip. Nuova annata, dunque, vecchi scontri. Nel ring del ...

Montalbano contro la Maratona Mentana : Eri trasuta in Commissariata e aviva truvata tutti con il nasa sussi. Da quanno Gallu aviva fatta mittire la tilivisione in officio si battiva la fiacca ed omnes pinsavano alla fonti parlamentara del piddie ed alle vocia di dintra della Sardona. Montilbano fici il diavula a quattra e fici vocari in officio a Gallu.. Muntilbano: “Trasi Gallù: allura l’avite fatto il guverna?”: Gallu: “Nonsi vossia, ma ci speramu todos: il prublima ura sugno le ...