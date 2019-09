Juve | che stoccate di Cobolli Gigli | “Marotta ci sa fare | Paratici presuntuoso Non ho

Mercato Juventus - assalto al fenomeno del Chelsea : Paratici a lavoro! : Mercato Juventus – Terminato il Mercato estivo, ci si proietta già al prossimo anno: le società guardano soprattutto con attenzione ai calciatori in scadenza che potrebbero diventare delle occasioni low-cost da prendere a volo. Tra i calciatori attenzionati dalla Juventus c’è ad esempio il brasiliano Willian, in scadenza di contratto con il Chelsea e con l’accordo con […] More

Balzarini : 'Non è possibile che la Juve venga tenuta in scacco dai rifiuti dei calciatori' : Il calciomercato estivo ha regalato sicuramente grandi acquisti alla Serie A, soprattutto per le società di vertice come Juventus, Napoli ed Inter. Anche la Roma ha fatto ottimi investimenti, in particolar modo negli ultimi giorni di mercato con gli arrivi di Kalinic e Mhkitarian. La regina del mercato, secondo la maggior parte degli addetti ai lavori, è sicuramente l'Inter, che è riuscita a piazzare sul mercato anche i giocatori considerati ...

Juventus - Emre Can e Mandžukic fuori da lista Champions. Il tedesco : “Scioccante - rifiutato il Psg con la promessa che avrei partecipato” : Se il mercato in entrata ha consegnato a Maurizio Sarri rinforzi importanti in difesa e a centrocampo, con anche dei ritorni graditi all’allenatore toscano in attacco, come quello di Gonzalo Higuain che ha giocato le prime due gare di campionato da centravanti titolare, la lunga sessione di compravendite juventina ha lasciato qualche esubero di troppo nella rosa bianconera. E le prime conseguenze si sono viste nell’ufficializzazione ...

CorSport : la difficoltà nelle cessioni per la Juve è che a Torino i calciatori stanno troppo bene : Roberto Perrone sul Corriere dello Sport commenta il fatto che l Juve non sia riuscita a smaltire i suoi esuberi nel corso del mercato ad abbia dovuto escludere nomi come Can e Mandzukic dalla lista Champions. L’unico che gli è riuscito di eliminare è stato Chiellini che invece sarebbe stato di sicuro importante per la difesa ella Juve. Una vera disfatta per i bianconeri e una bocciatura per paratici, ma Perrone prova a spiegare il perché ...

Emre Can Juventus - ecco perchè Sarri ha escluso il centrocampista dalla Champions : Emre CAN Juventus- Un’esclusione a sorpresa, forse inaspettata, Sarri boccia Emre Can e si apre un nuovo caso in casa Juventus. Se l’esclusione di Mandzukic pareva esser nell’aria, specie dopo i costanti rifiuti in chiave cessione, quella del centrocampista tedesco ha sorpreso tutti, specie il diretto interessato. Un’esclusione dettata dal tema tattico bianconero, aspetto che […] More

Inizio complicato per De Ligt - Gullit lo avverte : “accetta le critiche! Alla Juventus più pressioni che all’Ajax” : Esordio complicato per Matthijs De Ligt Alla Juventus, il centrale olandese criticato dai tifosi per la brutta prestazione all’esordio. Ruud Gullit lo sprona ad accettare critiche e pressioni della sua nuova avventura L’esordio in Serie A di Matthijs De Ligt non è stato dei migliori. Nella gara inaugurale, il centrale olandese è stato tenuto in panchina, nella seconda giornata, quella della sfida delicata contro il Napoli. De ...

Juventus - infortunio De Sciglio : i bianconeri sperano che possa recuperare in un mese : La Juventus è pronta per preparare la terza giornata di Serie A, il 15 settembre ci sarà l'atteso match contro la Fiorentina, al rientro dei giocatori dalle nazionali. Proprio con l'Italia sono partiti Bonucci e Bernardeschi, mentre sia Chiellini che De Sciglio, infortunatisi di recente, sono rimasti a Torino. Per il capitano bianconero lo stop sarà molto lungo, dato che ha subito la rottura del legamento crociato anteriore: dovrebbe rientrare ...

Juventus - dopo Chiellini anche De Sciglio va ko : è già allarme in difesa : La Juventus si scopre fragile in difesa. A preoccupare non sono tanto i tre gol subiti contro il Napoli, ma le poche scelte di Sarri, il quale rischia di arrivare senza alternative nella fase più calda della prima parte di stagione. Giorgio Chiellini rimarrà fuori per almeno sei mesi, mentre Mattia De Sciglio si è fermato sabato scorso e potrebbe averne per un mese o forse di più. Così per la sfida contro la Fiorentina del 15 settembre e per ...

Mercato Juventus - retroscena Rakitic e Boateng : ecco perchè sono saltati! : Mercato Juventus- Mercato in archivio e bianconeri pronti a tirare le somme dell’estate su un’ottima campagna acquisti, ma una titubante campagna cessioni. Come riportato dalla stampa spagnola, i bianconeri sarebbero stati ad un passo da Rakitic fino a poche ore dalla chiusura del Mercato. Trattativa impostata sulla base dello scambio alla pari tra il centrocampista […] More

Serie A - cresce il livello ma è boom di stranieri : Juventus maglia nera - Torino e Roma uniche big “Made in Italy” : Si è conclusa una sessione estiva di calciomercato intensa ed appassionante, che ha visto il ritorno o l’arrivo di grandi campioni in Serie A. Da de Ligt a Lukaku, da Sanchez a Higuain, fino a Ramsey, Smalling, Darmian, Zappacosta, Boateng, Godin, Rabiot, Llorente, Ribery, Lozano, Danilo, Lazaro, Mkhitaryan e Balotelli, il nostro campionato è tornato ad essere Paese che richiama i grandi giocatori con tanti acquisti importanti ...

Juventus - De Ligt non si nasconde : “qui so che nulla è facile - lavoro per diventare il migliore” : Il difensore della Juventus ha parlato alla consegna del premio di giocatore olandese dell’anno consegnatogli dalla testata De Telegraaf La stagione di Matthijs De Ligt non è iniziata benissimo, il giocatore olandese infatti sta faticando in queste prime settimane ad inserirsi negli schemi della Juventus. Fabio Ferrari/LaPresse Prima la panchina di Parma, poi il debutto contro il Napoli per via dell’infortunio di Chiellini, ...

Mauro : 'La Juve può vincere lo scudetto anche con le riserve' : Chiuso il calciomercato estivo, è tempo di nazionali, con l'Italia pronta a giocare la quinta e sesta giornata di qualificazione agli Europei 2020 contro Armenia e Finlandia. Ritornando però al discorso mercato, gran parte degli addetti ai lavori hanno eletto regina delle trattative l'Inter, soprattutto anche per il fatto di aver risolto il problema Icardi, trasferitosi l'ultimo giorno del calciomercato al Paris Saint Germain. Riguardo la ...

Corbo : “Juve ha vinto a sua insaputa. Ancelotti con ampi margini di progresso - ma deve fare scelte drastiche” : Corbo: “Juve ha vinto a sua insaputa. Ancelotti con ampi margini di progresso, ma deve fare scelte drastiche”. Di seguito l’editoriale apparso sulle pagine web di Repubblica Corbo: “Juve ha vinto a sua insaputa. Ancelotti con ampi margini di progresso, ma deve fare scelte drastiche”. “La Juve ha vinto a sua insaputa. Ma c’è una frenetica gara per spiegare i segreti del suo successo. Chi vede l’impronta ...

Juve - Mandzukic interessa in Qatar : potrebbe andare via anche dopo la fine del mercato : La Juventus potrebbe regalare qualche sorpresa in questo ultimo giorno di mercato: nel pre e post partita dei bianconeri contro il Napoli sono arrivate importanti conferme da parte della dirigenza: ad esempio Paratici ha ufficializzato la permanenza di Dybala, che quindi sarà uno dei riferimenti del settore avanzato bianconero, mentre Martusciello ha tessuto le lodi di Matuidi, ritenendolo molto importante per questa Juventus. Restano in dubbio ...