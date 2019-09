Huawei sta promuovendo P30 Pro con Android 10 e Kirin 990 a IFA 2019

Le accuse questa volta partono da Huawei : attacchi di ogni genere da parte degli USA : Una lista di 9 accuse contro gli USA: così Huawei reagisce all'ultimo articolo del Wall Street Journal ed al continuo aumentare della cattiva pubblicità verso l'azienda. L'articolo Le accuse questa volta partono da Huawei: attacchi di ogni genere da parte degli USA proviene da TuttoAndroid.

Svariati GB per ogni aggiornamento Huawei : chiariamoci sul trend di fine estate : C'è un trend che sta facendo molto discutere in questo periodo, in merito agli aggiornamenti Huawei di cui tanto si parla. Indipendentemente dal fatto che siate in procinto di scaricare una patch con cui potrete toccare con mano finalmente EMUI 9.1, o più semplicemente una pensata per migliorare gli standard di sicurezza del vostro smartphone, potrebbe essere possibile che al momento dell'arrivo della notifica via OTA si visualizzi un upgrade ...

Ben 21 smartphone Huawei e Honor con Ark Compiler a fine estate : i 3 plus assicurati : Ci sono diversi plus assicurati agli utenti che intendono sfruttare tutto il potenziale di Ark Compiler a bordo del proprio smartphone Huawei e Honor. Qualche dettaglio extra ve lo abbiamo fornito a luglio, quando il produttore cinese ha avviato la distribuzione dell'apposito aggiornamento impostato su EMUI 9.1 per la serie Huawei Mate 20. Arrivati a fine estate, però, bisogna approfondire la questione perché la stessa azienda ha fatto sapere ...

Huawei Mate 30 arriverà con Android - ma le app di Google andranno installate manualmente : Sembra che i nuovi top di gamma Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro arriveranno con Android a bordo, ma senza le applicazioni di Google preinstallate. L'articolo Huawei Mate 30 arriverà con Android, ma le app di Google andranno installate manualmente proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 30 potrebbe arrivare senza Android per il bando statunitense : Huawei intende annunciare i nuovi smartphone di fascia alta in Europa il 18 settembre a Monaco di Baviera, ma non si sa quando i dispositivi arriveranno effettivamente in vendita. I dirigenti dell’azienda hanno spiegato all’agenzia di stampa Reuters che Huawei potrebbe vedersi costretta a non installare il sistema operativo Android e le relative app. Un portavoce di Google ha confermato alla Reuters che il Mate 30 non può essere ...

I prossimi Mate 30 di Huawei non avranno le app di Google - a causa dei divieti imposti dal governo statunitense : I prossimi Mate 30 di Huawei – gli smartphone più importanti e attesi dell’azienda cinese per la seconda metà dell’anno – non potranno essere distribuiti con le applicazioni di Google, a causa dei divieti imposti dal governo statunitense di Donald Trump, che

L’aria intorno ai Huawei Mate 30 si fa pesante : allo stato attuale niente Android né app Google : Secondo le informazioni raccolte da Reuters i Huawei Mate 30 potrebbero dover rinunciare ad Android e a tutte le app Google L'articolo L’aria intorno ai Huawei Mate 30 si fa pesante: allo stato attuale niente Android né app Google proviene da TuttoAndroid.

Date uno sguardo alla coppia Huawei Mate 30 in questi render stampa : È comparso in Cina un render che mostra quello che dovrebbe essere il Huawei Mate 30 e\o il Huawei Mate 30 Pro, con una quadrupla fotocamera circolare. L'articolo Date uno sguardo alla coppia Huawei Mate 30 in questi render stampa proviene da TuttoAndroid.

Non si ferma più Huawei Mate 20 Lite : avvistata in Italia la patch B229 : Per nulla scontate le informazioni emerse proprio in queste ore per i tanti utenti che nell'ultimo anno hanno deciso di acquistare un Huawei Mate 20 Lite. Dopo avervi parlato del rilascio dell'aggiornamento con EMUI 9.1 per coloro che hanno deciso di puntare su un modello brandizzato TIM, come avrete notato dall'articolo pubblicato sulle nostre pagine pochi giorni fa, oggi 27 agosto tocca già guardare avanti. A quanto pare, infatti, pare essere ...

Huawei starebbe preparando alcuni case in stile Moto Mods - con connessione Bluetooth : Secondo alcune registrazioni al Bluetooth SIG, Huawei starebbe lavorando ad alcuni case intelligenti per smartphone, con connessione Bluetooth. L'articolo Huawei starebbe preparando alcuni case in stile Moto Mods, con connessione Bluetooth proviene da TuttoAndroid.

Huawei Band 4e Basketball Wizard Edition è ufficiale e costa circa 16 euro : La nuova smartBand Huawei Band 4e Basketball Wizard Edition annunciata dalla società il 10 agosto, si distingue dal precedente modello per la modalità basket appositamente progettata per gli appassionati di questo sport. Questa smartBand è focalizzata sugli sport, in particolare sulla corsa, con un attraente cinturino colorato e una custodia per fissarla alle scarpe da corsa per un monitoraggio dei passi più accurato. L'articolo Huawei Band 4e ...

Lunga vita al matrimonio tra Huawei e Android - ma restano dei dubbi oggi 23 agosto : Ci sono novità interessanti che arrivano direttamente da Huawei in queste ore, in merito agli smartphone che verranno lanciati sul mercato dal produttore asiatico nel corso dei prossimi mesi. Come vi abbiamo raccontato di recente con un articolo specifico, infatti, l'azienda ha presentato il suo nuovo sistema operativo che, alla luce dei problemi diplomatici con gli Stati Uniti, si pensava potesse essere utilizzato anche nel mercato ...

Samsung Galaxy S9 non più disponibile con Fuori Tutto di Tre ma restano alcuni Huawei : Proseguirà fino a domenica 1 settembre l'operazione Fuori Tutto di Tre ma da oggi non sarà più disponibile il Samsung Galaxy S9. Ecco tutti i dettagli L'articolo Samsung Galaxy S9 non più disponibile con Fuori Tutto di Tre ma restano alcuni Huawei proviene da TuttoAndroid.

Stavolta ha fatto presto Huawei Mate 20 Lite TIM : EMUI 9.1 già segnalato il 22 agosto : Ci sono alcuni segnali davvero interessanti e incoraggianti che possiamo prendere in considerazione oggi 22 agosto per quanto riguarda uno smartphone come il cosiddetto Huawei Mate 20 Lite brandizzato TIM. Secondo le informazioni raccolte fino a questo momento, infatti, l'impatto avuto dall'aggiornamento con EMUI 9.1 sul modello no brand è stato tutto sommato positivo, ma questo giovedì possiamo andare oltre ed esaminare alcune segnalazioni per ...