Conte bis | la scommessa è sull’Europa

Governo Conte bis - il Ministro Costa : “Della mia riconferma ho saputo dalla tv” : “Non ho voluto seguire, le trattative sulla lista dei ministri. Lunedì sono rimasto a lavorare al ministero, poi martedì, mentre Conte si occupava della formazione del Governo, sono voluto tornare a Napoli“: lo ha dichiarato, in una intervista al “Corriere della Sera”, il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa (M5S). In riferimento alla riconferma, ha spiegato: “Quando l’ho sentito dalla televisione, ...

Governo - diretta : nasce il Conte-bis : i 21 ministri al Quirinale per il giuramento. Lamorgese a Interni - Esteri a Di Maio : Governo, via al Conte bis: oggi alle 10 è previsto il giuramento al Quirinale davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ieri il premier Giuseppe Conte è salito...

Chi è Riccardo Fraccaro il sottosegretario alla presidenza del Conte bis : Chi è Riccardo Fraccaro il sottosegretario alla presidenza del Conte bis Il nuovo sottosegretario alla presidenza del Consiglio è l’esponente del Movimento 5 Stelle Riccardo Fraccaro. Dal 1° giugno 2018 fino alla giornata di oggi ha ricoperto, per il governo Conte I, il ruolo di ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia Diretta. Appassionato della causa M5S sin dagli inizi, è stato tra i fondatori dei meetup di Trento nel ...

Al Quirinale si presenta il BisConte – la diretta : La crisi di governo è finita. Alle 10 i ministri giureranno al Quirinale. "C'è una maggioranza parlamentare e si è formato un governo. La parola compete al Parlamento e al governo che nei prossimi giorni si presenterà alle Camere per chiedere la fiducia e presentare il programma", ha detto ieri il p

Governo - è nato il Conte bis : sette donne - Lamorgese all'Interno. Alle 10 il giuramento Salvini : «Senza ideali e senza dignità» : Giuseppe Conte scioglie la riserva al Quirinale e presenta la lista dei ministri. Il nuovo Governo «giallorosso» è ai blocchi di partenza ed entrerà nella pienezza dei...

Pensioni - lavoro e Conte bis : Cgil - Cisl - Uil chiedono convocazione : 'Serve discontinuità' : Dopo la conclusione della crisi istituzionale avviata con la recente rottura del governo giallo - verde e l'avvio del Conte Bis dalle parti sociali arriva un invito al nuovo governo per la ripresa del dialogo con una pronta convocazione. Una richiesta alla quale si chiede di dare seguito nei prossimi giorni per riprendere in mano i tanti dossier riguardanti il lavoro, il welfare e le Pensioni, al fine di dare un'impostazione di discontinuità al ...

Entra nel vivo il Conte bis - alle 10 il giuramento dei ministri : Ventuno ministri, un terzo donne. Con una media di 47 anni la compagine di governo guidata da Giuseppe Conte, alla sua seconda volta da premier, è la più giovane della storia repubblicana. In serata la prima riunione

Dove vedere il giuramento Conte bis in diretta streaming e tv : Dove vedere il giuramento Conte bis in diretta streaming e tv giuramento Conte Bis, si farà questa mattina, giovedì 5 settembre 2019, alle ore 10 al Quirinale. La squadra del nuovo esecutivo M5S-PD vanterà in tutto 21 ministri, di cui 10 del M5S, 9 del PD, 1 di LeU e un tecnico, che sarà al Ministero dell’Interno. Andiamo a vedere chi sono i nomi dei ministri del governo Conte bis, per poi informare su Dove poter vedere il giuramento del ...

Governo : Padre Sorge - 'benedetto autogol Salvini - con Conte bis sussulto coscienza' : Palermo, 5 set (AdnKronos) - "Benedetto l’autogol di Salvini! Con il Conte bis ha prodotto in Parlamento un sussulto di coscienza democratica: un Governo nuovo, competente e giovane". E' quanto scrive su Twitter Padre Bartolomeo Sorge, il gesuita, teologo e politologo italiano che torna a criticare

Il Conte-bis potrebbe anche durare - dice la grillina Lombardi : Non è disposta a metterci la mano sul fuoco, ma pensa che però questo governo durerà. Roberta Lombardi, 5Stelle storica, capo delegazione del Movimento alla Ragone Lazio, arci-rivale di Virginia Raggi, si sente in qualche modo un po' la “madrina” di questo accordo di governo, non foss'altro perché lei il dialogo con il Pd l'has portato avanti per prima, proprio nel Lazio di e con Zingaretti, dice in un'intervista a Il Messaggero, edizione di ...

Governo Conte bis - il giuramento in diretta tv : Dopo essere stato presentato al Capo dello Stato e aver avuto il suo avallo, il Governo Conte Bis è pronto al giuramento, in programma oggi, giovedì 5 settembre, alle 10.00 al Quirinale. Si tratta non solo del primo momento ufficiale per la nuova compagine di Governo, guidato ancora da Giuseppe Conte ma sostenuto dal Movimento 5 Stelle, dal PD e da LEU, ma anche il momento più 'simbolico' dal punto di vista istituzionale, col giuramento sulla ...

