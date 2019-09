Un passo dal cielo 5 con Daniele Liotti | non più singoli episodi ma un unico film

Astronomia : ossigeno dalla regolite sulla Luna - un passo verso le future missioni : Un team della Nasa sta progettando un dispositivo in grado di sciogliere la regolite Lunare per trasformarla in ossigeno. Il Gaseous Lunar Oxygen, è stato ideato dalla Regolith Electrolysis (Galore) che ha vinto un premio per lo sviluppo della tecnologia di fusione della regolite. Galore, è stato selezionato all’interno dell’ Early Career Initiative, un progetto Nasa che mira a sostenere i piccoli team formati dai neo assunti dell’agenzia che si ...

Ad un passo dal Huawei Mate 30 - il 19 settembre con o senza Android? : La data di presentazione della serie Huawei Mate 30 non è più un mistero, almeno da qualche ora. Per ieri 1 settembre era stato pianificato un grande annuncio da parte del produttore e questo, puntuale, è arrivato. I nuovi smartphone della serie di punta saranno presentati il prossimo 19 settembre, ossia fra soli 17 giorni. L'annuncio dell'evento di lancio è giunto dai canali ufficiali social del produttore. Il video che annuncia la lieta ...

Lazio-Roma 1-1 live - Correa ad un passo dal gol! : Lazio-Roma live – Manca poco al calcio d’inizio di Lazio-Roma. Il derby della Capitale arriva alla seconda giornata. Un esordio che ha fatto vedere ottime cose dal punto di vista offensivo da parte di tutte e due le squadre, con la Roma che però si è dimostrata parecchio fragile in fase difensiva. Biancocelesti che arrivano meglio a questo appuntamento. La rosa è cambiato poco e il gruppo si conosce molto bene. La Roma ha visto ...

Calciomercato Juventus – Clamoroso dalla Germania : ad un passo l’arrivo di Jerome Boateng! : Juventus su Jerome Boateng per sostituire l’infortunato Giorgio Chiellini: dalla Germania ne sono sicuri, l’accordo sarebbe ad un passo L’infortunio di Giorgio Chiellini ha aperto una falla importante nella difesa della Juventus. Nonostante Paratici abbia dato piena fiducia ai difensori centrali presenti in rosa, la Juventus potrebbe presto tornare sul mercato per comprare un centrale di livello. I tre gol subiti ieri e ...

Softball - Serie A1 2019 : Bollate ad un passo dalla finale - Saronno e Bussolengo sul pari : Sono iniziati quest’oggi i playoff della Serie A1 di Softball 2019, con gara 1 e gara 2 delle semifinali che ci hanno lasciato molte emozioni e grandi giocate, fornendo inoltre decise indicazioni per quanto riguarderà la lotta allo Scudetto. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di giornata. PODERI DAL NESPOLI FORLI’-Bollate Gara-1 Le romagnole reggono solamente mezzo inning, passando in vantaggio nel bottom ...

Governo : Orlando - ‘nessun passo indietro dal Pd - no a decreti sicurezza disumani’ : Palermo, 31 ago. (AdnKronos) – ‘Il Pd sta ridefinendo il ruolo e visione: nessun passo indietro. No ai decreti sicurezza disumani e incostituzionali che utilizzano i migranti per perpetrare violazioni dei diritti di tutti”. è quanto ha dichiarato il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, in apertura della riunione con sindaci, governatori e segretari regionali dem. ‘La discontinuità – ha proseguito Orlando – ...

Un passo dal Cielo 5 : Nuovi Ingressi e Coppie in Crisi! : Un Passo dal Cielo 5: ritorna la fiction di Rai 1 con Daniele Liotti e porta con sé tante novità. Coppie molto solide vengono messe a dura prova dalle circostanze e responsabili potrebbero essere anche i Nuovi arrivi… Un Passo dal Cielo sta per tornare con la sua quinta stagione. Il grande successo della fiction di Rai 1 ha permesso che venisse realizzata una nuova serie: sono davvero tanti i colpi di scena che caratterizzeranno la nuova ...

L’Amazzonia brucia e i giocatori scendono in campo. Fiamme a un passo dallo stadio : partita sospesa : In Brasile l’Atletico Acreano e il Luverdense scendono in campo per la partita di serie C del campionato. A pochi metri, però,infuria uno degli incendi che in questi giorni sta colpendo l’Amazzonia. Col passare del tempo, le Fiamme iniziano a lambire il terreno di gioco, l’aria diventa irrespirabile e il campo viene investito dalla cenere. L’arbitro decide così di sospendere la partita (nel video si nota come i giocatori ...

Un passo dal cielo 5 sta per tornare : Vincenzo ed Eva diventeranno genitori : La nuova edizione del programma che vede protagonista Daniele Liotti è pronta a tornare in prima serata su Rai Uno.

Un passo dal Cielo 5 : in arrivo il 15 settembre la nuova stagione della fiction Rai : Manca pochissimo alla visione della nuova stagione di “Un Passo dal Cielo 5”, il quale inizierà il 15 settembre 2019. La rete ammiraglia Rai non ne fa più mistero, tant'è che continua a farne pubblicità tra una trasmissione e l’altra. Paesaggi mozzafiato, natura incontaminata e Dolomiti sullo sfondo fanno da cornice alla fiction ambientata nella suggestiva San Candido (Trentino). La serie Tv iniziata nel 2011 con Terence Hill nei panni di capo ...

Un passo dal Cielo 5 : la fiction con Daniele Liotti ritorna dal 15 settembre : L'autunno di Rai1 si prospetta ricco di novità, ma anche di molti graditi ritorni sul fronte delle fiction, tra queste molto attesa è sicuramente la quinta stagione di Un Passo dal Cielo 5, che andrà in onda su Rai1 a partire dal 15 settembre e che vedrà ancora una volta come protagonista indiscusso Daniele Liotti. Dalle prime anticipazioni che sono trapelate è emerso che saranno molte le new entry, le quali arricchiranno il cast della serie, ...

LIVE Shakhtyor-Torino 0-0 - Europa League 2019 in DIRETTA : traversa di Ebong - bielorussi ad un passo dal vantaggio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7′ SIRIGU! Bordata di Bakaj sul primo palo ma il portiere azzurro è attento e respinge alla grande. 5′ Colpo di testa di Khadarkevich abbondantemente alto. 4′ traversa SHAKHTYOR! Subito pericolosi i bielorussi con un tiro a giro di Ebong che si stampa sul legno. 1′ PARTITI! Primo possesso per il Torino. 18:58 I giocatori fanno il loro ingresso in campo accompagnati ...