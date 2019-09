' The truth about the Harry Quebert affair' | riepilogo 1^ puntata | qualcuno minaccia Marcus

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 3 settembre 2019) Lunedì 2 settembre è andata in onda in primetime su Canale 5 la prima attesissimadella serie tv con protagonista Patrick Dempsey, "La verità sul caso". Al centro delle vicende dei primi due episodi ci saranno il ritrovamento del corpo senza vita di Nola Kellenger e le prime indagini effettuate daper cercare di liberare. Nola edsi incontrano La narrazione ha inizio nel 1975, quando il famoso scrittoredecide di recarsi a Sommerland, nel Maine, per ritrovare l'ispirazione perduta. Un giorno, mentre sta passeggiando sulla spiaggia, viene sorpreso da un temporale e si ripara sotto un ricovero di fortuna. Da lì, scorge una ragazza ballare sotto l'acqua e ne rimane così affascinato da decidere di parlarle e conoscerla. La ragazza in questione è Nola Kellerger, una quindicenne del posto che adora la pioggia e vive nei dintorni. Dopo il ...

