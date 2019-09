Settembre sarà un mese di rincari per la telefonia mobile secondo un nuovo studio

Venerdì 6 Settembre ci sarà uno sciopero dei mezzi pubblici a Milano : Il Sindacato Operai in Lotta (SOL) Cobas ha indetto uno sciopero dei lavoratori di ATM, l’azienda dei trasporti di Milano, per Venerdì 6 settembre. Lo sciopero durerà 4 ore, dalle 18 alle 22, e – spiega un comunicato del sindacato

Napoli-Liverpool - Champions League : la partita sarà in Tv su Sky il 17 Settembre : Napoli-Liverpool è il leitmotiv degli ultimi tempi. Le due squadre si affronteranno ancora una volta in Champions League. Il sorteggio di Montecarlo, infatti, ha abbinato i Reds ai ragazzi di Carlo Ancelotti per la seconda stagione consecutiva nel girone. Quest'anno, però, i partenopei dovranno fare i conti con un raggruppamento ben più abbordabile, visto che a parte i campioni d'Europa in carica ci saranno Salisburgo e Genk. Il primo match del ...

Previsioni Meteo Settembre - l’Italia entra subito nel tunnel del maltempo : sarà subito Autunno [MAPPE] : Previsioni Meteo Settembre – Domenica inizierà l’Autunno Meteorologico 2019 e l’Italia si ritroverà subito nel tunnel del maltempo: già negli ultimi giorni abbiamo avuto piogge e temporali a più riprese su gran parte del Paese, ma anche una persistenza del gran caldo con temperature di gran lunga superiori rispetto alle medie del periodo dalle Alpi al Canale di Sicilia. Insomma, i tipici guasti di fine estate. La situazione ...

La casa rifugio per donne vittime di violenza Lucha y Siesta di Roma sarà sgomberata il 15 Settembre : Martedì la casa rifugio per le donne vittime di violenza Lucha y Siesta di Roma ha ricevuto una lettera dal Tribunale fallimentare della città che annuncia che il 15 settembre l’edificio che ospita la casa sarà sgomberato. La palazzina, che

Educazione civica - si parte il 1 Settembre : manca l’ultimo ok. Bussetti aggira ritardo nell’iter : primo anno sarà “sperimentale” : Alla fine il ministero dell’istruzione ce l’ha fatta. Nonostante la legge sull’Educazione civica non sia stata pubblicata in tempo sulla Gazzetta ufficiale, oggi pomeriggio il ministro Marco Bussetti è corso ai ripari con un decreto che consente di partire già da questo anno scolastico con l’insegnamento obbligatorio, attraverso una sperimentazione nazionale in tutte le scuole del primo e secondo ciclo di istruzione del sistema ...

Marca : Per i tifosi del Real - Zidane non è più intoccabile. Settembre sarà decisivo : Zinedine Zidane non è più considerato intoccabile dai tifosi del Real Madrid. Lo scrive Marca. Che si spinge a ipotizzare che il prossimo mese sarà determinante per il futuro del tecnico. L’allenatore è tornato per salvare il Real Madrid, ma cinque mesi dopo la squadra ancora non ha imboccato la strada giusta per dimenticare ciò che è accaduto nell’ultima stagione. Anzi, lo scorso sabato, con il pareggio contro il Valladolid, si è ...

Da Settembre saranno restaurati i pali artistici dell'illuminazione a Pozzallo : Da settembre inizierà a Pozzallo la manutenzione straordinaria dei pali artistici dell'illuminazione pubblica

A Settembre i contenuti YouTube Originals saranno disponibili anche per i non abbonati con la pubblicità : Il team di Google ha annunciato un grande cambiamento per i contenuti YouTube Originals: il servizio sarà reso disponibile gratuitamente per tutti L'articolo A settembre i contenuti YouTube Originals saranno disponibili anche per i non abbonati con la pubblicità proviene da TuttoAndroid.

Oroscopo Settembre - Capricorno : al centro ci sarà l'amore : Per i nativi del segno del Capricorno, il mese di settembre sarà dedicato interamente all'amore. Probabilmente alcuni potrebbero trovare delle iniziali difficoltà, dal momento che non sono molto propensi a lasciarsi andare a sentimentalismi a tutto spiano. Ma chi ha individuato una persona a cui rubare il cuore, adesso avrà modo di comprendere che non desiderava altro. Prediletti del mese saranno i single, soprattutto quelli più accaniti. Amore ...

Oroscopo Settembre - Bilancia : sarà un mese di progetti : Per voi nativi del segno della Bilancia, settembre sarà il mese dedicato ai progetti, alle idee che non rimarranno tali, ma che anzi si svilupperanno nella vita concreta regalandovi moltissime novità per molti aspetti della vostra vita. Questa prospettiva però vi riserverà del tempo e delle energie per riflettere moltissimo, e questa per voi sarà la parte più detestata e “faticosa”. Ma in questo modo potrete finalmente conoscere cosa volete ...

Forza Motorsport 6 sarà tolto dal Marketplace di Xbox a partire da Settembre : Forza Motorsport 6 verrà tolto dal Marketplace di Xbox a partire dal 15 settembre. A pubblicare l'annuncio è lo studio di sviluppo Turn 10 attraverso un post sul forum.Ciò significa che il gioco, assieme a tutti i contenuti aggiuntivi, non potranno più essere acquistati online. Tuttavia se siete già possessori del gioco sarete in grado di scaricarlo assieme ad eventuali DLC che avete acquistato ai tempi.Chi invece non ha ancora giocato a questo ...

Thegiornalisti : “Il concerto del 7 Settembre? Sarà un grande abbraccio con il nostro pubblico” : Intervista Thegiornalisti: in attesa del Circo Massimo conosciamo da vicino il volto inedito (e ironico) del chitarrista della band Marco “Rissa” Musella Era il lontano 2009 quando tre ragazzi, intorno ad un tavolo, decisero di dare vita a una delle band più note e apprezzate del momento, i Thegiornalisti. Ora, a distanza di 10 anni, la stessa band è pronta a ringraziare i propri fan con un concerto-evento il 7 settembre al Circo ...

Samsung Galaxy Fold ufficialmente in vendita da Settembre. Gli italiani non saranno i primi a comprarlo : Lo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Fold arriverà in commercio a settembre. Dopo lo stop nella distribuzione per rimediare alle rotture dello schermo, e l’ammissione dell’amministratore delegato che la commercializzazione era stata troppo affrettata, sembra che tutte le criticità siano state risolte. A inizio luglio il numero uno di Samsung aveva spiegato alla stampa che erano in corso i test su oltre 2.000 unità, e che tutti i ...

Il Silenzio dell’Acqua 2 ci sarà : Ambra Angiolini sul set a Settembre per le nuove riprese : I fan ci hanno sperato e i primi indizi lo avevano confermato ma adesso non ci sono più dubbi: Il Silenzio dell'Acqua 2 si farà e presto il cast sarà sul set della fiction di Canale 5. Dopo il successo del primo capitolo non poteva essere altrimenti ma per la messa in onda ci sarà da aspettare un bel po'. La seconda stagione prenderà forma proprio dal 16 settembre prossimo quando le riprese inizieranno tra Duino e Muggia con Giorgio Pasotti e ...