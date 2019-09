Pezzi di metallo nelle gallette di mais Matt | ritirate dagli scaffali di Coop | Bennet e

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2019)ha pubblicato un avviso ai consumatori sul suo sito in cui avvisa della “possibile presenza di un corpo estraneo di natura metallica”confezioni diBio didel marchioe nei Bio Sacchetti da 130 grammi dello stesso prodotto. I prodotti in questione sono subito stati ritiratidi dei supermercatie Carrefour: il lotto interessato dal problema è EAN 8021581100028 con scadenza prevista per il 12 giugno del 2020. Lerichiamate sono state prodotte da Sanorice Italia Srl nello stabilimento di via Paesi Bassi 1, a Borgo Vercelli in provincia di Vercelli.precisa che i prodotti interessati sono stati distribuiti nei punti vendita del Consorzio Nord Ovest,Centro Italia, Alleanza 3.0 e UniTirreno. Se si è in possesso del prodotto con la data di scadenza indicata,consiglia di riportarlo nel punto ...

