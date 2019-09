Mkhitaryan alla Roma | l’esilarante commento di… Al Bano

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 3 settembre 2019) “Henrikhgiocherà? Ma davvero? Non ne sapevo nulla, ma d’altronde a giugno non sapevo neppure chi fosse Henrikh”. Sono le parole di AlCarrisi,Gazzetta dello Sport, il cantante ha parlato dell’ultimo acquisto dei giallorossi che si candida ad essere protagonista, Alsi è esibito al suo matrimonio. “Mi ha colpito per la sua umanità. Se non avessi immaginato, vista la location lussuosa e tutto quello che ne consegue, di trovarmi di fronte ad una persona benestante, non avrei mai detto che si trattava di un calciatore. Ho incontrato, seppur solo per un’ora e mezza, un ragazzo umile, simpatico, disponibile. Non si dava arie e come lui la famiglia”. Alha poi fatto un in bocca al lupo al giocatore: “Certo. Spero che nella sua nuova squadra possa essere felice come l’ho visto felice il ...

