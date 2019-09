A Castel di Sangro nominati gli Ambasciatori d’Abruzzo nel mondo 2019

#Iosonoambiente 2019 : a Castel di Sangro i Carabinieri per la Biodiversità in piazza con i cittadini : Dopomani, 24 agosto, i Carabinieri del Reparto Biodiversità di Castel di Sangro saranno in piazza con i cittadini, con una postazione attiva dalle 10 alle 13 in piazza Teofilo Patini a Castel di Sangro, nell’ambito della campagna di comunicazione # IO SONO AMBIENTE, sorta dalla collaborazione tra il Ministero dell’Ambiente e i Carabinieri Forestali, volta a promuovere comportamenti rispettosi della Natura, a sensibilizzare residenti e turisti ...

Reparto Carabinieri Biodiversità di Castel di Sangro : “Al via #Io sono ambiente 2019” : È partita la campagna di comunicazione # IO sono ambiente, sorta dalla collaborazione tra il Ministero dell’ambiente e i Carabinieri Forestali, volta a promuovere comportamenti rispettosi della Natura, a sensibilizzare residenti e turisti sulla messa al bando della plastica monouso e a scoraggiarne l’abbandono nell’ambiente. Sabato 3 agosto la campagna ha preso avvio anche nell’Alto Sangro, presso il Centro Visite della Riserva Naturale Statale ...

Enzo muore a 23 anni! Castel di Sangro - tragico schianto contro guardrail durante lavoro : Come faceva tutti i giorni, era impegnato nel suo lavoro come guardia giurata e si muoveva da un negozio all'altro per controllare la situazione quando la sua vettura ha sbandato schiantandosi violentemente contro un guardrail senza dargli scampo. Così nelle scorse ore è morto tragicamente Enzo Casaburi, giovane ventitreenne alle dipendenze dell’istituto di vigilanza armata Ivri di Campobasso. Il ragazzo era al volante dell'auto aziendale ...