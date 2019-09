Ultime Notizie Roma del 02-09-2019 ore 18 | 10

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 2 settembre 2019)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione il 2 settembre in studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano la nascita del nuovo governo Dipenderà dal voto degli iscritti Movimento 5 Stelle in programma domani sulla piattaforma Rousseau l’avrebbe detta quanto sono diverse fonti il leader del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio nel incontro a Palazzo Chigi con i ministri e sottosegretari se dovessero prevalere il No il Presidente del Consiglio dovrà sciogliere la riserva di conseguenza in negativo Non vedo alternative aveva già detto il presidente dei senatori Stefano patuanelli a Radio Capital se dovesse emergere un giudizio negativo sul governo PD MoVimento 5 Stelle smetteremo le conseguenze dice il Sottosegretario Manlio di Stefano che Di Maio chiediamo un ruolo di primo piano dice Carlo sibilia convocata al Nazareno dal segretario Nicola Zingaretti la cabina di ...

