Trump rinfresca la memoria a Debra Messing di Will & Grace

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 2 settembre 2019) Sandra Rondini Preso di mira dadi "", Donaldsu Twitter ricorda all'attrice i tempi in cui lei era una sua grande ammiratrice L'attricenon è mai stata una grande sostenitrice di Donalde tantomeno il suo aler ego televisivo, il personaggio che interpreta in “”, come è evidente in diverse puntate della sit-com in cui il Presidente americano è spesso oggetto di gag e battute riferite alla sua persona e alla sua politica. Come riportato dal sito Bitchyf, qualche giorno faha chiesto al Presidente degli Stati Uniti di rendere pubblica la lista dei partecipanti alla sua prossima raccolta fondi per la campagna elettorale in modo da sapere quale collega evitare in futuro, essendo lei una fervente democratica. “Gentilmente - ha twittato- potrebbe farci sapere tutti coloro che ...