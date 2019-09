Tonno al botulino | già quattro persone ricoverate Allarme dei sanitari | quale confezione

Allarme Tonno al botulino : 3500 scatolette ritirate dal mercato europeo : Tremilacinquecento confezioni di tonno ritirate dal mercato dopo un Allarme botulino. Si tratta di un tonno in scatola in olio di semi di girasole di 900 grammi, del marchio DIA, appartenente al lotto 19/154 023 02587 con data di consumo consigliato del 31/12/2022: a diffondere l’avviso è stata l’Agenzia spagnola per la sicurezza alimentare e Nutrizione (Aesan). Lo conferma la società di distribuzione e lo riporta, tra ...

