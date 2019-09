Sul voto | la base M5S si spacca Dubbi sul Pd Bisogna esserci

Luigi di Maio - appello Sul voto Rousseau : "Elettori M5s - fate voi". Affonda l'intesa col Pd? : Dopo il video di Giuseppe Conte, a strettissimo giro di posta, ecco quello di Luigi Di Maio. Un video in cui il capo politico del M5s parla del (possibile) governo Pd e M5s e, soprattutto, dell'imminente voto sulla fantomatica piattaforma Rousseau che potrebbe Affondarlo. Un messaggio con il quale,

Voto su Rousseau : Sulla scheda il Sì prima del No - ma è giallo Sull'ordine delle caselle "invertito" : Il diritto di esprimersi sull'alleanza col Pd per un nuovo governo è riservato a 115.372 iscritti al movimento

M5s - il senatore Di Nicola : “Ecco perché dirò Sì al governo Conte 2 e mi fido del voto Sulla piattaforma Rousseau” : E’ stato tra i primi a difendere la linea di Beppe Grillo e a chiedere di far partire un dialogo con il Partito democratico. Oggi, a meno di 24 ore dalla consultazione sulla piattaforma Rousseau, il senatore M5s Primo Di Nicola annuncia che voterà Sì al governo Conte 2. “sulla base di un contratto condiviso abbiamo governato con una Lega francamente indigeribile“, dice a ilfattoquotidiano.it, “non vedo perché non si possa ...

Piattaforma Rousseau - voto Sul Governo Pd-M5s/ Conte vede capigruppo Dem-5Stelle : Conte incontra capigruppo Pd-M5s alle 17: programma di Governo e nodo vicepremier. Piattaforma Rousseau, Di Maio 'domani il voto decisivo'

Governo M5S-Pd appeso al voto su Rousseau : chi può votare Sulla piattaforma : La piattaforma Rousseau è un sito internet con un'area riservata cui possono accedere solo gli iscritti al MoVimento 5 Stelle. Il giorno del voto hanno diritto a esprimersi solo coloro che sono iscritti da almeno 6 mesi. Il record di partecipanti al voto risale al 30 maggio con la conferma di Luigi Di Maio come capo politico M5S. Le preferenze espresse furono 56.127, con l’80% di “sì” (44.849), e il 20% di “no” (11.278)

Rousseau - l'ex M5s contro Beppe Grillo : "Io avevo vinto Sul blog - ma il voto fu ribaltato ugualmente" : Gli attivisti Cinque Stelle l'avevano incoronata con il voto sul blog, nel 2017, come sindaco di Genova, ma Beppe Grillo ci mise del suo. Il fondatore del Movimento infatti sconfessò il responso della base, annullando la votazione tra lo sbigottimento generale. Marika Cassimatis, insegnante ligure,

Governo - martedì il voto Sulla piattaforma Rousseau : martedì 3 settembre si svolgerà la consultazione online su Rousseau per decidere se il MoVimento 5 Stelle debba far partire un Governo

Governo - iscritti M5s al voto Sulla piattaforma Rousseau martedì 3 settembre : “Sei d’accordo al governo con il Pd presieduto da Conte?” : Il voto sulla piattaforma Rousseau del Movimento 5 stelle per decidere se dare il via libera o meno al governo Pd-M5s è stato fissato per martedì tre settembre. L’annuncio è stato pubblicato sul Blog delle Stelle poco prima della mezzanotte di domenica per rispettare il regolamento che richiede che la consultazione sia convocata almeno 24 ore prima. Nel testo si spiega sinteticamente su cosa dovranno esprimersi gli iscritti 5 stelle: ...

In Edicola Sul Fatto Quotidiano del 31 Agosto : Di Maio : “20 punti o voto”. Zinga annulla il vertice - ma invia gli sherpa : Dal Quirinale in giù, Di Maio s’arrocca e fa irritare tutti Il capo del M5S: “O passano i nostri punti di programma o meglio le urne” I 5Stelle si agitano, i democratici e il premier s’arrabbiano, il Colle s’infuria di Luca De Carolise Fabrizio D’Esposito Visti da lontano di Marco Travaglio La crisi di governo vista dalla festa del Fatto alla Versiliana sembra molto più chiara. E persino più semplice. Forse perché qui si parla di cose ...

Rousseau - mail agli iscritti : «Presto il voto Sul nuovo governo». Il Pd non viene neanche citato : Rousseau batte un colpo. Con una mail inviata agli iscritti della piattaforma si accendono i riflettori sulla votazione che dovrà decidere se dire sì o no all'alleanza con il Pd. La...

Nuovo governo - Di Maio frena Sul Conte bis : 'Avanti con i nostri 20 punti o voto' : La partenza del Nuovo governo presieduto ancora una volta da Giuseppe Conte passa in maniera imprescindibile da un'intesa politica tra il Movimento Cinque Stelle ed il Partito Democratico. Si era arrivati ad un punto in cui si era smesso di parlare con il condizionale, dando per scontato che il governo giallorosso sarebbe stato destinato a diventare realtà. Non è dato sapere, al momento, se si tratti di schermaglie o di possibili reali fratture, ...

**Governo : vicepremier unico e voto Rousseau - due nodi ancora Sul tavolo** : Roma, 28 ago. (AdnKronos) – La questione del vicepremier e il voto di Rousseau. Sono due nodi ancora sul tavolo e che, fonti parlamentari dem, spiegano non sono stati ancora sciolti in queste ore. Sul primo punto, Nicola Zingaretti è stato chiaro sia in Direzione che nelle dichiarazioni dopo le consultazioni al Colle. Dichiarazioni nelle quali, tirando un po’ sui rituali, il segretario Pd, pur senza fare nome e cognome, ha dato ...

