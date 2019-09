Sondaggio Swg di Enrico Mentana | crollo Lega e botto M5s | cifre-choc dopo agosto

Sondaggio Swg per TgLa7 : elettori M5S spaccati sul nuovo Governo - i dem favorevoli : elettori M5S spaccati sull’alleanza di Governo con il Pd, gli elettori di quest’ultimo invece in larga parte favorevoli. È quanto emerge da un Sondaggio di Swg per il Tg La7 presentato in diretta dal direttore Enrico Mentana. Secondo la rilevazione, tra gli elettori dei 5 Stelle il 51 per cento si dice favorevole alla nascita di un Conte Bis in condominio con il Partito Democratico, mentre il 40% si dice contrario. Il restante ...

Sondaggio Swg - Rado Fonda : "La ragione per cui la Lega di Matteo Salvini vola" : Continua a crescere il consenso verso la Lega di Matteo Salvini, tiene il Pd di Nicola Zingaretti mentre perdono il Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio e Forza Italia. E' quanto emerge dall'ultimo Sondaggio Swg che dà il Carroccio al 38 per cento (+0,2), il Pd al 22,7 (+0,5), il M5s al 17,3 (-1,2).

Sondaggio Swg : Lega sale al 38% - cala il M5S - mentre la Meloni supera di nuovo Berlusconi : L'ultimo Sondaggio Swg, diffuso su La7 nella serata di lunedì 29 luglio, rivela che i rapporti di forza politici nelle ultime settimane sono rimasti pressoché invariati, anche se si sono accentuate alcune distanze. In particolare la Lega sembra sempre più forte e il "caso Russia" non pare averla minimamente scalfita, ma anche il PD risulterebbe in crescita. Il Movimento 5 Stelle invece, dopo un lieve recupero, sembra essere di nuovo in crisi, e ...

Sondaggio Swg di Mentana : Lega inarrestabile al 38% - cala ancora M5s di oltre un punto percentuale : La Lega è inarrestabile. Il caso Russiagate non ha minato il consenso al partito di Matteo Salvini, anzi, leggendo il Sondaggio Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana, sembra che tutte queste diatribe abbiano giovato al Carroccio. E così la Lega arriva al 38%, una cifra da record se si considera la ve

Matteo Salvini - il Sondaggio Swg : "La fiducia nella Lega cresce sempre più - stimata al 37 - 8%". Calo del Pd : "La fiducia nella Lega al governo, continua a crescere". Parola di Rado Fonda, sondaggista, nonché direttore ricerche Swg. L'ultimo sondaggio dell'istituto triestino al 22 luglio scorso dice che tre italiani su dieci sono pronti a scendere in piazza per cambiare le cose. La Lega è stimata al 37,8%,

Sondaggio Swg - Enzo Risso : "Matteo Salvini continua a salire nonostante il Russia-gate" : La Lega non solo tiene ma continua a crescere, nonostante il Russia-gate sia stato al centro delle polemiche di questi ultimi giorni. Secondo Enzo Risso di Swg la Lega di Matteo Salvini è addirittura passata dal 35,7 al 37,7 per cento. Insomma, ha guadagnato due punti netti. "Alla maggioranza delle

Sondaggio Swg - la Lega in volo fa scattare il piano B : soccorso rosso al M5s - una voce a Palazzo Chigi : Nemmeno il caso Russiagate riesce e tarpare le ali a Matteo Salvini: lo dimostra il Sondaggio settimanale del TgLa7 secondo il quale la Lega addirittura guadagna rispetto a sette giorni fa, arrivando alla cifra monstre del 37,7%. Doccia fredda per gli inseguitori, dato che se i 5 Stelle guadagnano s