Migranti | comandante ‘Eleonore’ | ‘In Italia le persone stanno dalla parte del diritto’

Migranti : Orlando - ‘ho espresso solidarietà al comandante nave Eleonore’ : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – “Ho espresso personalmente, a più riprese,la solidarietà al comandante della nave Eleonore, Claus Peter Reisch, ed ho informato del prossimo arrivo al porto di Pozzallo il sindaco Roberto Ammatuna, che ha confermato piena disponibilità secondo la logica dei “porti aperti”. Così Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, su Twitter. “A Pozzallo assisteremo fra poche ore ancora al tragico ...

Migranti : sindaco Pozzallo telefona a comandante ‘Eleonore’ - ‘Situazione complicata’ : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – Il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna ha telefonato al comandante della nave ‘Eleonore’ che sta facendo rotta verso Pozzallo dopo avere forzato il divieto di ingresso in acque territoriali. “Ho telefonato al comandante della nave Claus Petere Reisch – dice il sindaco all’Andkronos – e mi ha detto che la situazione a bordo è complicata. Anche se ha specificato che non ...

Open Arms - il comandante apre all'ipotesi di sbarcare i Migranti a Minorca : Open Arms pronta a sbarcare in Spagna con i suoi 107 migranti a bordo. Dopo il rifiuto della ong di dirigersi ad Algericas considerato un porto troppo distante, Madrid ha messo a diposizione Minorca. Il comandante della nave ha aperto alla seconda ipotesi portando però i naufraghi su un'altra imbarcazione mentre la Open Arms è ancora alla fonda al largo di Lampedusa. "Incredibile e inaccettabile", replica Matteo Salvini. (Lapresse) ...

Migranti : vescovo Mazara al comandante peschereccio - ‘tuo gesto bello perché umano’ : Palermo, 3 ago. (AdnKronos) – Il vescovo di Mazara del Vallo monsignor Domenico Mogavero ha inviato una lettera a Carlo Giarratano, il comandante del peschereccio ‘Accursio Giarratano’ che all’alba del 25 luglio ha tratto in salvo 50 Migranti in acque maltesi. “Ti scrivo per darti la mia convinta adesione al tuo gesto di soccorso di un barcone di Migranti alla deriva nel Mediterraneo. Spero di inserirmi nella ...

Migranti : comandante peschereccio - ‘non li avrei mai lasciati in mare’ (2) : (AdnKronos) – Il primo passo per l’equipaggio è stato capire se avevano bisogno di qualcosa. “Ci hanno chiesto dell’acqua da bere e qualcosa per buttare fuori l’acqua che avevano imbarcato”. Poi l’allarme lanciato al comando generale della Capitaneria di porto di Roma. “Mi hanno detto che dovevamo attendere disposizioni da Malta perché eravamo in acqua Sar maltesi – racconta Giarratano ...

Migranti : comandante peschereccio - ‘non li avrei mai lasciati in mare’ : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) – “Non avrei mai lasciato quello persone per mare. Non avevano acqua, non avevano benzina e le previsioni meteo andavano peggiorando. Non mi interessava di che nazionalità fossero, per me era indifferente, erano solo delle persone che chiedevano aiuto”. A dirlo è Carlo Giarratano, 37 anni, comandante del peschereccio di Sciacca ‘Accursio Giarratano’ che all’alba del 25 ...

Migranti : encomio Ars a comandante e equipaggio ‘Accursio Giarratano’ : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) – Un encomio all’armatore, al comandante e all’equipaggio del peschereccio di Sciacca ‘Accursio Giarratano’ per aver soccorso, nei giorni scorsi, nelle acque internazionali a largo di Malta, 50 Migranti. A decidere il riconoscimento, che è stato consegnato questa mattina a Palazzo dei Normanni, il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè e la commissione Sanità presieduta da ...