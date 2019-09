Delrio sul futuro governo | Passi avanti ma ancora nodi sul tavolo

Fonte : agi

(Di lunedì 2 settembre 2019) "Sono stati fatti, con un programma serio per la ripresa degli investimenti: il taglio delle tasse, il blocco Iva. Un lavoro chedeve essere completato, alcunisonosul". Così il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, dopo il vertice a Palazzo Chigi col premier incaricato Giuseppe Conte e la delegazione di M5s. In ogni caso il documento programmatico non è stato chiuso stasera a Palazzo Chigi con le delegazioni Pd-M5S, che torneranno a incontrarsi nuovamente domani. Questo è quanto si apprende da fonti Pd.

