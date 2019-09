Conte si dissoci subito sulla Mar Jonio

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 2 settembre 2019) Mentre 31 naufraghi sono da giorni in mare a bordo della Mare, già vittime di tortura dai delinquenti libici e ora tenuti “in sospeso” dalle Autorità italiane, responsabili ma mortificate dal Decreto Salvini, centinaia di migranti sbarcano indisturbati a Lampedusa, nella indifferenza del ministro dell’Interno, poiché non sono stati salvati da pericolose ONG, il nemico!Se il presidenteintende davvero, e non solo a parole, riportare in Italia un nuovo “umanesimo”, sida questa inutile violenza, se non vuole essere corresponsabile dei trattamenti inumani e degradanti posti in essere nei confronti della Maree dei naufraghi a bordo.Si dirà chenon può fare nulla per effetto del decreto sicurezza bis, ma non è vero: sipubblicamente, poi riunisca il CDM, e imponga il ...

