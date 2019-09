Calabria | serve sicurezza | Roma è diventata il Bronx

Calabria - manca personale nei musei ma Mibac non firma convenzione per tirocini : “Serve l’accordo con tutti i soggetti” : “La vertenza dei lavoratori tirocinanti degli enti locali, del Miur e del Mibac necessita di immediata chiarezza. Non ci interessano le ‘complicanze burocratiche’, ma avere immediate risposte in merito al proseguo delle attività in tirocinio”. Carlo Barletta, Segretario Generale della Felsa Cisl Calabria in un comunicato del 2 luglio è stato chiaro: bisogna dirimere la questione. Al più presto. In gioco c’è l’esistenza di ...