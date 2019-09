Cagliari | Simeone | “Papà è contento della mia scelta”

Calciomercato 30 agosto : Juve - arriva Han. Dybala-PSG - si entra nel vivo. Hysaj al Valencia. Cagliari - ecco Simeone e Olsen : Calciomercato 30 agosto- ecco tutte le trattative di oggi venerdì 30 agosto. JuveNTUS– Neymar ormai pronto a dire sì al Barcellona, un affare che potrebbe portare il PSG a piombare con forte decisione su Dybala. La Juventus aprirà al club parigino di fronte ad un’offerta cash da circa 70 milioni di euro. Bisognerà capire la […] L'articolo Calciomercato 30 agosto: Juve, arriva Han. Dybala-PSG, si entra nel vivo. Hysaj al ...

Cagliari - Simeone saluta Firenze : “Una città che ho sentito mia” [VIDEO] : “Ciao Firenze. E’ l’ora dei saluti. E’ l’ora dell’addio”. Con queste parole inizia il messaggio che Giovanni Simeone dedica alla piazza viola, alla Fiorentina e ai suoi tifosi il giorno dopo l’ufficialità del suo trasferimento a Cagliari. “Questa città l’ho sentita mia – scrive su Instagram il Cholito pubblicando anche un video con i suoi gol -. L’ho apprezzata, ...

Cagliari - ceduto Han alla Juventus : dalla Fiorentina arriva Simeone : Il Cagliari, dopo aver condotto un'ottima campagna acquisti estiva, in questi ultimi giorni di mercato sta provando a sfoltire la rosa. Per il momento la società isolana è riuscita a cedere Colombatto ai belgi del Sint-Truiden e Farias al Lecce, mentre in queste ultime ore è stato praticamente definito il passaggio del nordcoreano Han alla Juventus. L'addio dell'attaccante asiatico è legata all'acquisto di Giovanni Simeone dalla Fiorentina. A ...

Calciomercato Cagliari : è atterrato Simeone - si attende Olsen : Calciomercato Cagliari, si muovono ancora i sardi dopo la già movimentata campagna di rafforzamento estiva. Andato via Barella, a centrocampo sono arrivati Rog, Nandez e Barella. Puntellati anche attacco e difesa con gli innesti di Simeone e Olsen. Il Cholito è arrivato questa mattina all’aeroporto di Cagliari-Elmas accolto dai tifosi rossoblu con bandiere e sciarpe. E subito è scattata la caccia a selfie e autografi. “Sono ...

