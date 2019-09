BMW - Due versioni speciali e numerate per i3s e i8

Fonte : quattroruote

(Di lunedì 2 settembre 2019) La BMW presenta due seriededicate ai modelli elettrificati: la BMW i3s Edition RoadStyle e la i8 Ultimate Sophisto Edition. Entrambe saranno proposte a livello globale in serie limitata: 900 esemplari dell'elettrica e 200 unità della sportiva. La piccola. La i3 Edition RoadStyle deriva dalla i3s elettrica da 184 CV con batterie da 42,2 kWh e si distingue per la verniciatura Fluid Black mai proposta in precedenza e abbinata alle finiture E-Copper della mascherina, dei paraurti e delle minigonne. I cerchi di lega da 20" Style sono verniciati in tinta Jet Black, mentre gli interni propongono i rivestimenti in pelle Dalbergia Browon e legni Dark Oak Matte per la plancia. Sui poggiatesta è infine ricamato il nome della serie speciale. La sportiva. Per la i8 Ultimate Sophisto Edition, disponibile sia in versione Coupé sia Roadster, la BMW ha scelto di abbinare la ...

