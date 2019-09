Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 2 settembre 2019) Venezia, 2 set. (Adnkronos) – ‘In ‘Esterno Notte’ lavoreremo suldi ‘Buongiorno Notte’. Diventano protagonisti Cossiga, Paolo VI, la moglie di Aldo Moro. Questa volta siamo all’esterno di quella tragedia come suggerisce il titolo. Ci saranno anche alcuni brigatisti che non era nel film. Naturalmente, la serie dovrebbe iniziare con la strage di via Fani e finire con l’assassinio di Moro”. Lo ha detto Marcoparlando delle serie ‘Esterno Notte’, che inizierà a girare nella prossima primavera, in occasione del Premio Siae che ha ricevuto oggi al Lido di Venezia nell’ambito delle Giornate degli Autori. Con la serie tv, che sarà prodotta da Wildside, tornerà ad inquadrare ilMoro, ma con un’angolazione opposta a quella affrontata nel film ‘Buongiorno Notte’, ...

SIAE_Official : #marcobellocchio riceve da @andreapurgatori e da @claudiobuja il Premio alla carriera. 'In genere aborrisco le targ… - Adnkronos : Mostra Venezia, Bellocchio: 'In 'Esterno Notte' Il controcampo sul rapimento Moro' - andreapurgatori : RT @SIAE_Official: #marcobellocchio riceve da @andreapurgatori e da @claudiobuja il Premio alla carriera. 'In genere aborrisco le targhe, m… -