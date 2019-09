11 cibi che non fanno bene agli animali

Diabolik / Gli Irriducibili vietano ai calciatori della Lazio di andare sotto la curva (anche per un gol) : «Gli#Irriducibili vietano ai giocatori della #Lazio di andare sotto la #curvaNord per qualsiasi motivo» È il messaggio chiaro e diretto lanciato dagli Ultras della Lazio al presidente Lotito e ai giocatori prima del derby di questo pomeriggio. Un derby ad alta tensione nel segno del Diablo, scrive il Messaggero, perché gli Irriducibili non sono disposti a dimenticare lo sgarro per le “mancate condoglianze per la morte di #Diabolik da parte ...

Ecco i 9 cibi che aiutano a prolungare l’abbronzatura : “Per mantenere la tintarella il più a lungo possibile bisogna mangiare alimenti ricchi di vitamine, carotenoidi...

Rudy Zerbi irriconoscibile : la foto del prof di Amici che circola in rete lascia a bocca aperta : Rudy Zerbi, la foto che circola sul web lascia tutti di stucco. Sono ormai 15 anni che Rudy Zerbi è noto al grande pubblico. Se prima il figlio di Davide Mengacci (non diteci che non sapevate fossero padre e figlio) era il presidente della Sony, dopo aver ricoperto quel ruolo è approdato ad Amici di Maria De Filippi. Prima di arrivare dalla De Filippi, Zerbi ha avuto esperienze nel campo musicale e televisivo. La sua carriera inizia nel mondo ...

Completamente irriconoscibile. E pensare che è stato uno dei personaggi più amati della televisione italiana… : È stato il perfido e magnetico Hermann Ludovici in “Orgoglio” ma anche il maldestro e simpatico Romeo in “Commesse”. Da tempo non si hanno notizie di Franco Castellano in serie tv o fiction, che per decenni ha bene interpretato assolvendo soprattutto al cliché del cattivo di turno, perché sta lavorando molto a teatro. Ci manca la sua classe, la sua eleganza. L’attore che vi stiamo per mostrare è diventato irriconoscibile. Certo, col tempo ...

Ipertensione e dieta : quali sono i cibi che fanno alzare la pressione? : Ipertensione e dieta. quali sono i cibi che fanno alzare la pressione? Vietati: alcool, caffè, tè, sale e cioccolato

Intestino - il caldo moltiplica le tossinfezioni alimentari : i tre cibi che possono rovinarti agosto : agosto è il mese più rischioso per quanto riguarda le tossinfezioni alimentari, perché il caldo moltiplica i rischi di proliferazione microbica e chi è in vacanza, e di solito cena fuori, si rilassa, si distrae, perde la percezione del pericolo ed è quindi meno attento a quello che ordina e mangia.

I cibi che dialogano con il DNA per farti dimagrire. Scopri quali sono : Come mai alcune persone, pur mangiando molto, non ingrassano e altre accumulano peso e massa adiposa con più facilità? Perché, pur seguendo la stessa dieta, una donna dimagrisce e un’altra no? Ogni individuo reagisce in maniera diversa e la risposta a queste domande è scritta nei geni, ma soprattutto nell’azione che le molecole introdotte nell’organismo attraverso il cibo che ogni giorno portiamo in tavola esercitano sul DNA di ciascuna persona. ...

I cibi speciali che accendono la passione : Tra cibo e sesso c’è un legame molto profondo. A dimostrarlo, ci pensa l’esistenza di numerosi alimenti che stimolano la passione. L’elenco è davvero molto ampio e, come ricordato dagli esperti di Humanitas, comprende alimenti come i semi di sesamo, ma anche l’avocado (ricco di grassi omega 3 benefici per la salute del cuore), le patate dolci, le mandorle. Anche l’universo della frutta è particolarmente interessante ...

cibi che alzano la glicemia - dieta e diabete : ecco quali abolire : I Cibi che alzano la glicemia e che non si devono inserire nella dieta quando si soffre di glicemia alta e di diabete sono diversi. ecco quali Cibi

Tumore al colon e alimentazione : una dieta sbagliata favorisce il cancro - ecco i cibi da evitare e quelli che ci proteggono : Parlando di Tumore e, nello specifico, di Tumore del colon, la dieta rappresenta un’arma a doppio taglio, un Giano bifronte: se è infatti vero che una dieta sbagliata può favorire l’insorgenza del cancro del colon, è altrettanto vero che un adeguato stile alimentare può fare molto per prevenire questo tipo di Tumore. E’ dunque importante imparare a riconoscere gli epic fail della dieta, le ‘bucce di banana’ che possono far levitare il rischio di ...

Ida Platano di Uomini e Donne - look ‘stravolto’. Altro che treccine : così è davvero irriconoscibile : Ida Platano deve averci preso gusto con i cambi look. La dama del trono over, protagonista assoluta delle ultime puntate, dopo aver dato il benservito a Riccardo Guarnieri si gode l’estate e aggiorna quotidianamente i suoi follower in attesa di tornare in studio a settembre, con la nuova stagione di Uomini e Donne. Sempre a patto che in questi mesi non trovi l’anima gemella, certo. Ida è da sempre amatissima dal pubblico di Maria De Filippi. La ...

“Ma che fai?”. Laura Pausini irriconoscibile. E i fan “sparlano” : Quando pensate che questa estate avete troppo da lavorare pensate a Laura Pausini. Sì, è vero, gli stipendi magari possono essere diversi, i conti in banca pure. Ma quello che sta facendo la cantante pop nostrana è veramente un tour de force incredibile. È infatti impegnata con Biagio Antonacci a girare l’Italia in tutti gli stadi possibili e immaginabili. Di cui abbiamo ancora negli occhi le immagini e le sonorità dell’ultimo concerto a Roma, ...

Scottature - i cibi che aumentano il rischio : Quando arriva l’estate e la necessità di proteggere la pelle dalle Scottature, è bene fare attenzione anche a quello che si mangia. Utlizzare una protezione solare adeguata al proprio fototipo cutaneo è importante, su questo non ci sono dubbi. Lo è altrettanto conoscere alcuni cibi che possono aumentare il rischio di dover affrontare il fastidio delle Scottature sulla pelle. A renderli noti ci ha pensato il Dottor Robert Gniadecki, ...

