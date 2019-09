Tonno in scatola al botulino Allarme anche in Europa

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 1 settembre 2019) Rosa Scognamiglio In Spagna, quattro persone sono state vittime di una intossicazione alimentare causata dal consumo diincontaminato da una tossina botulinicanelin. È questo il nuovoalimentare lanciato dalla Spagna e che, nel giro di poche ore, sta generando il panico nel resto d'. A darne comunicazione ufficiale è stato il RASFF (Food and Safety Allert) mediante una nota aggiornata in data 28 agosto 2019 in cui si fa riferimento ad una partita diincon olio di semi di girasole messa in commercio da una società galiziana. Lo stock incriminato, contante circa 3.500 confezioni da 900 grammi, sarebbe il RO 900, del marchio Dia, con lotto 19/154 023 02587 fabbricato in Frinsa del Noroeste SA in data di consumo preferenziale 31/12/2022. L'allerta è stata diffusa dall'Agenzia spagnola per la sicurezza e ...

