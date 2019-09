Sassuolo-Sampdoria streaming | dove seguire la diretta del match

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 1 settembre 2019)– In cerca di riscatto. Neroverdi e blucerchiati non hanno bagnato proprio nel migliore dei modi il loro esordio nella Serie A 2019-2020. Sconfitta per entrambe. Gli emiliani hanno perso di misura a Torino, ben più pesante lo stop dei liguri, tonfo interno (0-3) contro la Lazio. Di Francesco deve trovare la quadra dopo gli anni di Giampaolo. Ilsarà trasmesso su Sky Sport, sul canale 253 e sul canale 484 del digitale terrestre. Insulla piattaforma Sky Go. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articololadelCalcioWeb.

beinsports_FR : ???? La Serie A aujourd’hui sur beIN SPORTS : ? Lazio – Roma ? Cagliari – Inter Milan ? Genoa – Fiorentina ? Atalanta… - DiMarzio : #Defrel, che intrigo. Anche il #Cagliari tratta con la #Roma ?? - LiguriaOggi : Sassuolo – Sampdoria, probabili formazioni: Ramirez al posto di Gabbiadini nel tridente -