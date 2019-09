Migranti | problemi di salute sulla Mare Jonio | evacuati una donna e 2 ragazzi

“Sintomi di depressione e problemi psicologici” - fatti sbarcare 9 Migranti della Open Arms : Nove naufraghi della Open Arms sono stati fatti sbarcare per motivi di salute. I migranti, accompagnati a terra da una motovedetta della Guardia Costiera che li ha portati sul molo Favaloro, saranno visitati dai medici del Poliambulatorio di Lampedusa. Due di loro sono stati ricoverati per accertamenti. Si tratta di un uomo con una aritmia cardiaca e una donna con un deficit visivo. Gli altri 7 sono stati portati, con un pulmino, nell'hotspot. ...

Quali sono i problemi dietro lo sbarco dei Migranti di Open Arms in Spagna : Foto di OLMO CALVO/AFP/Getty Images “Non possiamo allontanarci dalla costa in condizioni di sicurezza con le persone a bordo. Dobbiamo sbarcare ora”. Con queste parole l’organizzazione non governativa Open Arms ha chiuso definitivamente le porte alla possibilità di riprendere il mare alla volta di Algeciras, la destinazione che il governo spagnolo aveva offerto come punto d’approdo finale dell’operazione di salvataggio che da ...

Migranti - Open Arms : “Entreremo in Italia se dovessimo avere seri problemi”. Salvini : “Provocazione - pronti a sequestrare nave” : A due giorni dall’approvazione del decreto sicurezza bis, che prevede pene più elevate per chi soccorre Migranti illegalmente, la Open Arms annuncia che potrebbe violare il divieto imposto dal Viminale ed entrare in acque territoriali Italiane: “Entreremo in Italia se dovessimo avere seri problemi a bordo”, ha detto Oscar Camps, fondatore della ong spagnola. La nave è in mare da sei giorni in attesa di un porto sicuro in cui ...

Migranti - gli infettivologi alla Procura : “Sulla Gregoretti 2 casi gravi - 29 con problemi vari”. Di Maio : “I nostri militari non sono pirati” : A bordo del pattugliatore Gregoretti ci sono “un caso di tubercolosi, un altro di cellulite infettiva, 20 di scabbia e qualche altro caso con diverse patologie“. In totale “sono 29 i Migranti con problemi di natura sanitaria”. E’ il risultato della relazione consegnata dagli infettivologi alla Procura di Siracusa, guidata da Fabio Scavone, sul monitoraggio effettuato sui 116 Migranti ancora a bordo del pattugliatore ...

Migranti - Parolin : se chiudi più problemi : 21.16 "Stiamo attenti perché se ci chiudiamo non risolveremo neanche i nostri problemi ma li aumenteremo".Così il segretario di Stato vaticano card. Parolin. "Non è per egoismo che ci apriamo -ha aggiunto- ma è una conseguenza immediata quella di creare ancora più difficoltà se c'è chiusura nei confronti degli altri, di chi sta peggio di noi". E conclude: "Le scelte politiche vanno fatte dai responsabili della politica però queste scelte ...