Migranti | dopo Matteo Salvini anche i ministri Trenta e Toninelli firmano divieto di

Trieste - Bmw fermata dopo inseguimento. Poliziotti sotto choc : quanti Migranti trovano nell'abitacolo : Erano le 5.30 del mattino quando una BMW, proveniente dalla Slovenia con targa ungherese, giunta al valico del Paese, non si è fermata all'alt della Polizia di frontiera di Trieste. L'inseguimento ad altissima velocità si è protratto per alcuni chilometri lungo la strada del Carso triestino. La Poli

Open Arms - gli 83 Migranti sbarcati a Lampedusa. Canti e balli di gioia dopo 19 giorni in mare : Sono sbarcati dopo 19 giorni in mare gli ultimi 83 migranti a bordo della Open Arms, la nave spagnola approdata ieri sera nel porto di Lampedusa dopo la decisione della procura di Agrigento di...

Open Arms - Procura sequestra nave e ordina l’evacuazione. I Migranti sbarcano a Lampedusa dopo 19 giorni : Si sblocca al 19° giorno lo stallo di Open Arms. La Procura di Agrigento ha disposto il sequestro della nave ferma davanti a Lampedusa e l’evacuazione immediata dei 90 migranti ancora a bordo. La decisione è stata presa al termine di un vertice tra il pm Luigi Patronaggio, che nel pomeriggio aveva fatto una ispezione sulla nave con uno staff di medici, e i vertici della Capitaneria di porto. Intorno alle 23.30 la nave Open Arms è entrata nel ...

Migranti : sequestro Open Arms - sbarco naufraghi dopo le 23 : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) – Verranno fatti sbarcare solo dopo le 23 gli 83 Migranti rimasti a bordo della nave Open Arms. Si attende per il via libera lo sbarco dei 47 tunisini soccorsi dalla Guardia costiera che sta per iniziare. L'articolo Migranti: sequestro Open Arms, sbarco naufraghi dopo le 23 sembra essere il primo su SPORTFAIR.

La Ong Open Arms dopo l’ispezione : «Per i medici condizioni disumane». Ocean Viking in attesa con 356 Migranti : L’imbarcazione battente bandiera norvegese di medici Senza Frontiere e Sos Mediterranée. A bordo anche 103 minori. «dopo tanti giorni in mare i migranti cominciano ad essere provati»

Un barcone con 57 Migranti è sbarcato a Lampedusa - dopo il soccorso della Guardia di Finanza : Sono giunti nel molo Favarolo, a Lampedusa (Ag), i 57 migranti che erano stati avvistati e soccorsi nelle acque antistanti all’isolotto di Lampione. Fra loro c’è anche un ragazzo che sta male ed è stato caricato su una barella dai medici.Ad accorgersi della barca, carica di migranti, sono stati i finanzieri che, assieme alla Capitaneria di porto, si sono occupati del soccorso.Fra i migranti sbarcati al molo Favaloro vi ...

57 Migranti sono sbarcati a Lampedusa dopo essere stati intercettati dalla Guardia di Finanza : Sabato sera 57 migranti sono stati fatti sbarcare a Lampedusa dopo che una motovedetta della Guardia di Finanza aveva intercettato la barca su cui viaggiavano, a poche miglia dalle coste, nei pressi dell’isola Lampione. I migranti sono stati trasferiti all’hotspot di

Come stanno i Migranti a bordo? Dopo la lite tra medici disposta l’ispezione sanitaria : La decisione della procura servirà per accertare le condizioni dei naufraghi ammassati da due settimane nello scafo della ong spagnola

Richard Gere - dopo l’aiuto ai Migranti relax su motoscafo di lusso e sexy : Stavolta niente migranti e niente Open Arms. Richard Gere ha preferito un’elegante imbarcazione. Come destinazione, per proseguire la vacanza in Italia, ha scelto l’isola del Giglio. Richard Gere è arrivato in porto nel pomeriggio di ieri, attorno alle 17.30, ed è stato fotografato disteso al sole a bordo di un prestigioso motoscafo Riva. Camicia azzurra e pantaloncini, l’attore indossava un berretto da baseball e occhiali da ...

