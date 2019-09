Ma che schianto le auto elettriche dei grillini

Si sveglia dal coma - Valentina non sa ancora che il marito è morto nello schianto : Era tornata in Sicilia per festeggiare il Ferragosto con la sua famiglia. Per Valentina Michelli, 33enne di Partinico (Palermo) trasferitasi a Bergamo, però questa vacanza si è trasformata in una tragedia. In un incidente stradale a Terrasini è rimasta ferita gravemente mentre il marito, Francesco Capodilupo, 38 anni, ha perso la vita. Valentina si è ora svegliata dopo 8 giorni di coma ma ancora non le è stata comunicata la morte del compagno. ...

Schianto tremendo : muore chef di 24 anni - gravissima la figlia della nota attrice : È un nuovo incidente mortale quello che si è verificato ieri mattina a Napoli. A perdere la vita un giovane ragazzo di appena ventiquattro anni. Coinvolta nell’incidente e ora in condizioni gravi anche la figlia di Loredana Simioli, attrice napoletana recentemente scomparsa. La giovane era sullo scooter, poi l’impatto improvviso, per cause che sono in corso di accertamento. Il tutto è avvenuto su Corso Amedeo di Savoia. E la corsa del mezzo si è ...

“che donna!”. Sabrina Salerno a 51 anni è uno schianto : bikini esplosivo e décolleté hot : “Siamo donne, oltre alle gambe c’è di più” cantava Sabrina Salerno ormai qualche anno fa. E verrebbe da dire che ha ragione, viste le ultime foto che ha pubblicato la strepitosa cantante che negli anni Ottanta ha fatto strage di cuori. Guardando i numeri dei mi piace, però, sembrerebbe non aver mai smesso di far innamorare gli italiani. Così dopo i successi come Sexy Girl e Boys, Sabrina si è re-inventata star del web.\\ Classe 1969, ha ...

Schianto di Alcamo - è morto anche il fratellino di 9 anni : il piccolo Antonio non ce l'ha fatta : Si aggrava il bilancio dell'incidente di Alcamo. Alla guida della Bmw c'era il padre, risultato positivo alla cocaina: poco...

Bimbi falciati dal suv a Vittoria Morto anche Simone - rimasto ferito con il cuginetto Alessio Il video dello schianto : L’addio al bimbo di 11 anni falciato dal Suv insieme al cuginetto. In Rete insulti al giornalista che aveva denunciato: «Funerali organizzati dall’amico di uno degli uomini a bordo della Jeep». Interviene il presidente della Commissione parlamentare antimafia