LIVE Vuelta a España 2019 | Nona tappa in DIRETTA | inizia la frazione | Fabio Aru per

(Di domenica 1 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.40 Tra circa 15 minuti si parte, il cielo è nuvoloso sopra le salite di giornata. 14.35 Oggi, inoltre, l’arrivo è posto sopra quota 2000 metri. Terreno di caccia ideale per i colombiani anche se, ormai, dati i molti ritiri in altura che si fanno, quasi tutti i corridori sono abituati a queste quote. 14.33 Sarà un esame importante anche perAru, dopo le prestazioni altalenanti di questi primi giorni. Nel 2015, in unasimile, riuscì a staccare tutti gli altri uomini di classifica. 14.31 Sarà interessante vedere come la interpreteranno le squadre. Gli unici che possono permettersi di correre sulla difensiva sono Primoz Roglic e la sua Jumbo-Visma, dato che lo sloveno ha dalla sua la cronometro di Pau. 14.29 I favoriti di oggi non possono che essere i quattro corridori che fino a oggi hanno dimostrato di avere una ...

