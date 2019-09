L’ISIS sta tornando

Attentato kamikaze in Afghanistan - almeno 63 morti e 180 feriti. L’ISIS rivendica : Ci sono donne e bambini tra i 63 morti e gli oltre 180 feriti dell'Attentato compiuto ieri sera a Kabul da un kamikaze, che si è fatto saltare in aria nella sala di un ricevimento di nozze a cui stavano partecipando centinaia di ospiti. L'Isis in Afghanistan ha rivendicato la responsabilita' dell'attacco kamikaze. Secondo il portavoce del ministero dell'Interno, Nasrat Rahimi, l'esplosione e' avvenuta poco prima delle 23 nella sala per ...