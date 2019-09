Greta Thunberg si apre | ‘ho la sindrome di Asperger’

Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 1 settembre 2019) "Ho ladi Asperger e questo vuol dire che qualche volta sono un po' diversa dalla norma. E, date le circostanze, essere diversa e' un superpotere". Lo twitta l'attivistandosi su Twitter sulla sua, e spiegando come di solito non parla pubblicamente della sua diagnosi non per nascondersi dietro di questa ma perche' "so che molta gente ignorante la vede ancora come una malattia, o qualcosa di negativo. E credetemi la mia diagnosi mi ha limitato" almeno in precedenza. Ora invece - aggiunge -- e' passato "perche' ho trovato un senso, un significato in un mondo che talvolta sembra superficiale e senza senso a molta gente".When haters go after your looks and differences, it means they have nowhere left to go. And then you know you’re winning!I have Aspergers and that means I’m sometimes a bit different from the norm. And - given the right ...

