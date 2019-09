Gp Belgio | finalmente Leclerc | «Vittoria per il mio amico Hubert»

F1 - GP Belgio 2019 : FINALMENTE FERRARI! Charles Leclerc vince nel nome di Hubert - battuto Hamilton in volata! : Una vittoria che rimarrà nel cuore e nel cervello per tanti motivi a Charles Leclerc. Il pilota monegasco della Ferrari interrompe il digiuno della Rossa in questo Mondiale 2019 di F1 e ottiene la prima vittoria in carriera nel Circus a Spa (Belgio). Il racing driver del Principato lo fa in un weekend molto difficile, nel quale la scomparsa in F2 dell’amico Anthoine Hubert lo ha fortemente colpito dal punto di vista emotivo. Appare quindi ...