Cina | Hong Kong | in scontri di ieri 41 feriti | 5 in gravi condizioni

La Cina si prepara a intervenire militarmente a Hong Kong? : Una manifestazione di protesta a Hong Kong (foto: Chris McGrath/Getty Image) La Cina potrebbe aver deciso di intervenire militarmente a Hong Kong, uno stato autonomo che fa parte del suo territorio dal 1997, per mettere fine a enormi proteste popolari che vanno avanti oramai da tre mesi e sono incentrate su richieste di maggiore libertà, diritti democratici e autodeterminazione. Finora, Pechino si era limitata a toni minacciosi di ricorso a ...

Hong Kong - Cina : insoddisfazione mosse G7 : 12.41 Pechino ha espresso "forte insoddisfazione" e "opposizione" per il comunicato dei leader del G7 di sostegno all' autonomia di Hong Kong. Il portavoce del ministero degli Esteri, Shuang sottolinea la natura "domestica" dei fatti che riguardano l'ex colonia. Pechino inoltre ha smentito di aver cercato un ritorno al tavolo negoziale sul tema dei dazi attraverso una telefonata, come invece aveva detto ieri il presidente Usa Trump.

La Cina ha liberato il dipendente del consolato britannico a Hong Kong arrestato più di due settimane fa : La Cina ha liberato il dipendente del consolato britannico a Hong Kong arrestato più di due settimane fa senza che fossero mai formalizzate accuse contro di lui. Simon Cheng, 28enne che lavorava per il dipartimento del commercio del consolato britannico, era

A Hong Kong catena umana di 40 km per protestare contro la Cina : Migliaia di manifestanti hanno formato una catena umana, lunga circa 40 chilometri, a Hong Kong per il 30esimo anniversario della cosiddetta “Baltic Way”, la catena umana che fu organizzata nel 1989 in Estonia, Lettonia e Lituania per chiedere l’indipendenza dall’Urss. Ai piedi dei grattacieli e nei quartieri dello shopping i dimostranti si sono tenuti per mano formando la catena, soprannominata “Hong Kong ...

Il dipendente del consolato britannico di Hong Kong detenuto in Cina è accusato di favoreggiamento della prostituzione - dicono i media locali : Il Global Times, un tabloid collegato al Partito Comunista Cinese, dice che il dipendente del consolato britannico di Hong Kong che da due settimane è detenuto in Cina, è accusato di favoreggiamento della prostituzione. Il tabloid cita fonti di polizia di Shenzhen,

Hong Kong - Alibaba posticipa quotazione “per non infastidire la Cina”. Arrestato dipendente consolato britannico : Le proteste che da mesi proseguono a Hong Kong si riflettono anche sulla Borsa. Il colosso cinese dell’e-commerce Alibaba, scrive Reuters, ha infatti deciso di posticipare la quotazione nell’ex colonia britannica. “Avrebbe infastidito Pechino – si legge sul sito dell’agenzia – perché sarebbe stata un grande regalo ad Hong Kong considerando ciò che sta succedendo in città” in questo momento. L’Ipo di ...

Un impiegato del consolato britannico a Hong Kong è detenuto in Cina da quasi due settimane : Il ministero degli Esteri cinese ha confermato che un impiegato del consolato britannico a Hong Kong di cui non si sapeva nulla da quasi due settimane è in stato di fermo nella Cina continentale. L’uomo si chiama Simon Cheng, ha

Hong Kong - Twitter e Facebook bloccano troll anti-proteste manipolati dalla Cina : Hong Kong, proteste in atto davanti al palazzo del governo (foto: Paul Yeung/Bloomberg via Getty Images) Twitter e Facebook hanno scoperto e sospeso un’estesa rete di account falsi creati, apparentemente dal governo cinese, con lo scopo di creare disinformazione e screditare la protesta in atto a Hong Kong seminando discordia tra i manifestanti. Twitter ha affermato di aver rimosso 936 account dal social network mentre Facebook, dal canto suo, ...

Hong Kong - Twitter e Facebook rimuovono falsi account : “Usati dalla Cina per diffondere false notizie sui manifestanti” : Twitter e Facebook hanno sospeso quasi mille account che diffondevano fake news sulle proteste ad Hong Kong. Eliminando questi profili i due social network hanno cercato di arginare quello che Twitter ha definito un comportamento “manipolativo” messo in campo da account legati al governo cinese, secondo quanto riferito dai due colossi social. I post mostravano come i manifestanti agissero in modo violento o fossero spinti da altre ...

Trump : difficile accordo con Cina se Hong Kong diventa Tienanmen : "Ma stiamo andando molto bene con Pechino, ci parliamo"

Hong Kong - Trump a Cina : no a violenza : 7.00 "Penso che sarebbe difficile concludere un accordo se usano violenza" ad Hong Kong, "se è un'altra piazza Tienanmen". Lo ha dichiarato il presidente Usa, Trump, parlando in New Jersey dei negoziati con Pechino sul nodo del commercio. "Stiamo andando molto bene con la Cina, ci parliamo!", ha scritto Trump su Twitter. L'economia americana è pronta per una "grande crescita dopo che saranno conclusi gli accordi commerciali", ha affermato.

Cina : Canada non ingerisca su Hong Kong : 3.23 L'ambasciata cinese a Ottawa ha avvertito il Canada:non si intrometta negli affari di Hong Kong, affermando che "la parte canadese dovrebbe essere cauta con le sue parole e le sue azioni". Il Canada e l'Ue hanno rilasciato infatti una dichiarazione affermando che il diritto di assembramento pacifico è sancito dalla legge basilare di Hong Kong.L'ambasciata cinese afferma che "le persone a Hong Kong godono di diritti democratici senza ...

