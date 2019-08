Se il Pd fa saltare il governo dovrà spiegarlo agli elettori | dice Di Battitsta

La trattativa per il governo rischia di saltare su Di Maio vicepremier : rischia di saltare definitivamente la trattativa tra Pd e M5s per la formazione del governo. La nuova richiesta di Luigi Di Maio di tenere per sè la vice presidenza del Consiglio è arrivata come un fulmine a ciel ormai rasserenato, dopo che la strada verso l'intesa sembrava essersi messa in discesa. Il sospetto dello stato maggiore dem è che Di Maio stia prendendo tempo per tenere ancora aperto il forno con la ...

Pd-M5S - Di Maio : «Votiamo su Rousseau». L’intesa di governo rischia di saltare : Proseguono le trattative tra Dem e Movimento 5 Stelle, nel giorno in cui riprendono le consultazioni del Capo dello Stato Mattarella

Governo M5S-Pd a rischio : perché l’accordo rischia di saltare : Governo M5S-Pd a rischio: perché l’accordo rischia di saltare Governo M5S-Pd: l’intesa tra il Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, oggi 27 agosto, rispetto a 24 ore fa sembra certamente più vicina. In attesa del secondo giro di consultazioni che si concluderà mercoledì 28 agosto, si lavora su entrambi i fronti per chiudere un accordo che va però ancora affinato sia dal punto di vista programmatico e sia rispetto ai nomi che ...

Crisi di governo : audio Renzi “Gentiloni ha provato a far saltare accordo” : Crisi di governo: audio Renzi “Gentiloni ha provato a far saltare accordo” Crisi di governo: all’indomani del primo giorno di consultazioni si registra una scia polemica nell’acceso dibattito del Partito Democratico. Mentre nella Lega e nel Movimento 5 Stelle, per citare le tre principali forze politiche, sembra esserci maggiore coesione sui passi e sulle modalità da compiere il Pd sembra ancora una volta diviso. O almeno ...

La crisi di governo potrebbe far saltare i concorsi per i precari della scuola : La crisi di governo potrebbe avere ripercussioni importanti per la scuola. A partire dal possibile rinvio dei concorsi, previsti nel decreto legge approvato “salvo intese” dal Consiglio dei ministri lo scorso 6 agosto. Nel dl sono previsti un concorso straordinario per gli insegnanti precari con 36 mesi di anzianità professionale e i Percorsi abilitanti speciali (Pas) che avrebbero permesso ad altri docenti di essere abilitati ...

Crisi di governo - l’audio di Renzi : “Gentiloni voleva far saltare la trattativa con i 5 stelle. Non è detto che il Pd arrivi unito alle elezioni” : Nel giorno in cui il Partito democratico comincia ufficialmente le trattative con il Movimento 5 stelle un audio di Matteo Renzi è destinato a infiammare il clima interno ai dem. Un nastro lungo 4 minuti e 53 secondi, registrato ieri, durante una lezione ai ragazzi della sua scuola di politica in Garfagnana, in cui l’ex premier accusa Paolo Gentiloni di voler far saltare la trattativa con i 5 stelle. E soprattutto ipotizza una scissione ...

Crisi di governo - Zingaretti : disponibili a un nuovo governo - ma poi mette tre "paletti" | I renziani : "Vogliono far saltare l'accordo" | E tra M5s cresce il partito del voto : Zingaretti da Mattarella ha posto i "paletti" del Pd subito "precisati" da Delrio e accolti con perplessità dai renziani. Berlusconi e Meloni pensano a una maggioranza di centrodestra, altrimenti il voto

Bibbiano - M5s attacca Salvini : “Con la crisi di governo fa saltare commissione d’inchiesta” : La polemica politica sulla crisi di governo coinvolge anche l'inchiesta di Bibbiano sugli affidi di minori in Val d'Enza. il Movimento 5 Stelle attacca a testa bassa il ministro dell'Interno Matteo Salvini: "Con l’interruzione anticipata della legislatura, salterà anche il lavoro della commissione d’inchiesta parlamentare sugli affidi".Continua a leggere

Matteo Salvini fa i nomi : "Trenta e Toninelli un problema" - devono saltare per far sopravvivere il governo : Riprendono le schermaglie? Matteo Salvini, infatti, torna all'attacco. Lo fa ribadendo nei fatti quanto detto giovedì sera, al termine di una giornata convulsa in cui aveva affermato di avere fiducia in Luigi Di Maio ma non in alcuni ministri grillini. Giovedì sera, il vicepremier del Carroccio avev

Matteo Salvini fa saltare l'incontro al Quirinale : crisi di governo - l'accusa del leghista a Sergio Mattarella : Nella serata del giorno delle polemiche più aspre al governo, polemiche forse irreversibili, nel momento in cui si respirava - e si continua a respirare - aria pregna di crisi di governo, era filtrata l'indiscrezione: il giorno successivo, ovvero oggi, venerdì 19 luglio, Matteo Salvini salirà al Qui