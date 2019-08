Nuovo governo Conte | Fusaro attacca il Pd | ' Dovrebbe rappresentare gli italiani e non i

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 31 agosto 2019) Sono giorni curiciali per il futuro del nostro Paese. L'Italia, infatti, attende di conoscere come si evolveranno i rapporti tra Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico. L'ultima conferenza stampa di Luigi Di Maio ha segnato una frenata nella direzione che sembrava ormai essere quella scontata e che portava dritti alla formazione di una maggioranza giallorossa tesa a sostenere unguidato da Giuseppe. Un' eventualità da tempo criticata dal filosofo Diegoche è stato protagonista di una risposta piccata al senatore pidino Francesco Bonifazi. Quest'ultimo aveva, a sua volta, replicato duramente a quello che, da parte 'dem', è stato definito un inaccettabile ultimatum partorito da Di Maio.ha sollevato dubbi rispetto al fatto che il Partito Democratico rappresenti i mercati e non gli. Bonifazi vuole undi qualità già lunedì A destare ...

