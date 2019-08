L' incontro di Conte con Mattarella per salvare l' accordo di governo 

Fonte : agi

(Di sabato 31 agosto 2019) Il lavoro di sintesi del premier incaricato va avanti: al momento è l'unica certezza ricavabile dal lavoro avviato da Giuseppecon le delegazioni di Partito democratico e Movimento 5 Stelle. Al termine di una mattinata che non ha fatto mancare - come nei giorni scorsi - colpi di scena, accelerate e frenate nella difficile gestazione del governo, i capigruppo dem e quelli pentastellati sembrano tirare il fiato. "Abbiamo fatto ulteriori passi avanti", dice Graziano Delrio all'uscita dalla sede del governo. E il suo omologo al Senato, Andrea Marcucci, sottolinea: "Abbiamo ricevuto rassicurazioni suinuti". Rimane invece la richiesta dei dem di avere un chiarimento sull'atteggiamento tenuto ieri da Luigi Di Maio: "Sul fronte politico è chiaro che c'è bisogno di un chiarimento" con il Movimento 5 stelle, "ci aspettiamo che avvenga di qui a breve. Il tavolo di oggi ...

pinapic : 'I presidenti di commissione non si dimetteranno. Assolutamente no'. Durigon (Lega) al termine dell'incontro con Co… - MatteoRichetti : Ma come si fa? Mi chiedo, come si fa? Dice che è di centrosinistra. Per fortuna, altrimenti i porti invece che chiu… - HuffPostItalia : 'Ma chi è, Napoleone?'. La frase del Pd, esterrefatto dopo l'incontro con Conte -