Joker | Joaquin Phoenix | Gotham e un mondo disperato da notte del giudizio

(Di sabato 31 agosto 2019) Atira una bruttissima aria e c'è, un clown triste e bullizzato che inizia a provare il brivido di uccidere e finisce per sconvolgere la città. A Venezia oggi è calata l'oscurità inquietante e violenta del peggiore nemico di Batman e nulla sarà più come prima. Nuovo capitolo dei fortunati cinecomics di una maturità espressiva già senza pari, a metà tra commedia nerissima e thriller, il film di Todd Philips propone il ritratto di un personaggio memorabile dalla risata isterica insistente e da brividi, impossibile da dimenticare. «Prima della sceneggiatura Todd mi ha mostrato dei video in cui la risata era un dolore, una parte delche esce fuori all'improvviso. Non pensavo di essere in grado di riuscirci», confessa il protagonista, in predicato di Coppa Volpi, Oscar e qualsiasi altro premio immaginabile (anche se alla domanda sulla statuetta glissa ...

