Governo | la diretta – Conte vede Mattarella Poi tre ore di vertice con M5s-Pd I Cinque

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2019) Un’ora di colloquio al Colle, poi per tre ore l’incontro con le delegazioni di Pd e 5 stelle per unsul programma al termine del quale entrambi i partiti hanno lasciato intendere che sono stati fatti “passi avanti” nella “giusta direzione”. La giornata di sabato era iniziata con il presidente del Consiglio incaricato Giuseppea colloquio con Sergio. Un faccia a faccia che inizialmente non era stato annunciato e che, secondo le ricostruzioni, sarebbe stato organizzato per avere chiarimenti alla luce delle forti tensioni di venerdì. Per il Pd ha parlato il capogruppo Graziano Delrio, che ha definito “inaccettabili” gli ultimatum al premier. Pd e M5s: “Passi avanti” – Poi alla fine dell’incontro ha spiegato: “Sono stati fatti passi in avanti e il presidentefarà la sintesi”. ...

