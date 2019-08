Governo conte bis | Merlino | ' Siamo in una bolla | fibrillazione impossibile da digerire'

Governo - Conte al Quirinale : slitta alle 12 l'incontro su programma con Pd e M5S : “Il presidente del consiglio incaricato Giuseppe Conte è a colloquio con il Capo dello Stato Sergio Mattarella. Conte è uscito in auto da Palazzo Chigi dopo le dieci ed è entrato al Quirinale poco dopo”.L’incontro sul programma a Palazzo Chigi programmato per le 9 e 30 tra le delegazioni di Pd, M5S e Giuseppe Conte, è stato spostato alle 12. Il premier incaricato, “irritato” per le ...

Governo - la diretta – Slitta il vertice a Palazzo Chigi sul programma : Conte - M5s e Pd si incontrano a mezzogiorno : Un faccia a faccia per definire il programma, ma anche per appianare le tensioni dopo una giornata convulsa. Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle tornano a incontrarsi oggi: il vertice a Palazzo Chigi con il premier incaricato Giuseppe Conte, però, è stato spostato dalle 9,30 a mezzogiorno. Era stato un altro incontro, venerdì pomeriggio, a ricompattare democratici e pentastellati dopo le dichiarazioni di Luigi Di Maio: “O si ...

Conte-bis - il premier garante di un Governo 'nel segno della novità' : Giovedì 29 agosto, Giuseppe Conte ha finalmente ricevuto l'incarico di formare un nuovo Governo dal Presidente Mattarella, incarico accettato con riserva. Ieri infatti il presidente del Consiglio incaricato ha avviato le consultazioni con i gruppi parlamentari, al cui esito - che a meno di cataclismi porterà ad una coalizione giallorossa tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico - è subordinata l'elaborazione di un programma politico. Gli ...

