Formula 1 | Prost svela i retroscena dell’addio di Hulkenberg | “ci ha fatto una richiesta

Fonte : sportfair

(Di sabato 31 agosto 2019) Il CEO Renault ha rivelato quelli che sono stati i motivi che hanno spinto la Casa di Enstone ha scegliere Ocon al posto diSettimana di annunci in1, con la conferma di Bottas in Mercedes e il passaggio di Ocon in Renault al posto di. Movimenti annunciati che non hanno però evitato discussioni e chiarimenti, come quello messo in atto da Alainai microfoni di Canal Plus, parlando proprio dell’addio del pilota tedesco. Photo4 / LaPresse Il CEO Renault Sport F1 ha ammesso: “ilche Ocon sia francese è un bene, ma non sarebbe stato logico se questo fosse stato ilre decisivo. Al contrario, quello che è stato decisivo è ilche abbiamo offerto aun contratto di un anno con opzione per il 2021, ma lui voleva un contratto di due anni. Senza scendere in dettagli, haun lavoro eccellente per Renault ma, dopo ...

TopCarNews : Stewart: “Prost migliore di Senna” - FormulaPassion : Sir Jackie #Stewart e un'opinione impopolare su #Prost e #Senna -