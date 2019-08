Formula 1 | Chris Horner senza peli sulla lingua | “vi dico perchè abbiamo deciso di

Formula 1 – Chris Horner - che stoccata a Gasly : “dobbiamo lottare con Mercedes e Ferrari - non con Alfa Romeo e McLaren” : Christian Horner non risparmia una netta stoccara a Pierre Gasly: la prestazione in Ungheria del giovane pilota Red Bull non è piaciuta al team principal della scuderia Weekend a due facce per la Red Bull. Se da un lato Max Verstappen ha conquistato la prima pole position della sua carriera, chiudendo poi la gara in seconda posizione dietro un super Lewis Hamilton, dall’altro Pierre Gasly è apparso in netta difficoltà, chiudendo ...