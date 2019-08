Calciomercato Toirno | ufficiale Laxalt | le parole di Cairo e del calciatore

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 31 agosto 2019) Il Torino ha reso noto di “aver acquistato a titolo temporaneo con diritto di riscatto dal Milan il diritto alle prestazioni sportive delDiego“.è nato a Montevideo (Uruguay) il 7 febbraio 1993. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Defensor Sporting, in Italia – prima dell’ultima stagione nel Milan – ha vestito le maglie di Bologna, Empoli e, soprattutto, Genoa. Con il Grifone ha disputato 111 gare, segnando 7 reti. In carriera vanta anche 13 presenze ed una rete con la Nazionale Under 20 dell’Uruguay e 19 presenze con la Nazionale A del proprio Paese. Ad introdurre il nuovo acquisto è stato il presidente Urbano. “Per implementare e rafforzare ulteriormente il nostro reparto di esterni cercavamo un profilo come. Uno specialista del ruolo, intanto, capace di coniugare efficacemente entrambe le ...