Belgio | i primi dieci partiranno con le soft

LIVE Olanda-Belgio 2-0 volley femminile - Preolimpico 2019 in DIRETTA : 25-15 - tutto facile per le olandesi nei primi due parziali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Olanda-Belgio 2-0 (25-19; 25-15) 25-15 Buijs con il mani fuori chiude un secondo set dominato dall’Olanda, Belgio in totale confusione 24-15 Grobelna trova il lungolinea 24-14 PRIMO TEMPO FULMINANTE DI DE KRUIJF! 23-14 Muro su Buijs 23-13 Bongaerts sbaglia il servizio e chiude una serie interminabile 23-12 DE KRUIJF CON IL MURO! DOMINIO DELL’OLANDA! 22-12 Splendido pallonetto di ...