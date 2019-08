Ancelotti | Ho scelto il Napoli perché mi piace | non perché De Laurentiis mi ha offerto di

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 1 settembre 2019) Paolo Condò e Carlohanno dialogato a tutto tondo nello speciale di Sky “Mister Condò”, andato in onda questa dopo la triste sconfitta rimediata daldalla Juve. Si parla di tutto, si parte dall’inizio della lunga storia che legaal calcio ed al pallone. Dei suoi successi prima da calciatore e poi da allenatore, ma anche sei suoi insuccessi. Fino ad arrivare al suo arrivo aQuando haidi venire asi pensava ad una Nazionale e invece haiche è un club con cui non avevi legami tu che sei un uomo di ritorni. Quale è stato il motivo che ti ha spinto? Una buona offerta del presidente De? «Pensi che il presidente faccia delle buone offerte? (ride) Innanzitutto la voglia di tornare in Italia. Penso che potrei ancora tornare ad allenare all’esteromi sono trovato bene, ma volevo tornare in ...

CuliSpaka : RT @napolista: #Ancelotti: Ho scelto il #Napoli perché mi piace, non perché #DeLaurentiis mi abbia offerto di più” Nello speciale di #Sky “… - Antonio17071963 : RT @napolista: #Ancelotti: Ho scelto il #Napoli perché mi piace, non perché #DeLaurentiis mi abbia offerto di più” Nello speciale di #Sky “… - napolista : #Ancelotti: Ho scelto il #Napoli perché mi piace, non perché #DeLaurentiis mi abbia offerto di più” Nello speciale… -