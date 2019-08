A Venezia il J' accuse di Polanski con Dujardin e Seigner

Venezia - il trionfo del ?J'accuse? di Polanski : «Tutti rischiano processi sommari» : Venezia - Gli applausi lunghi e scroscianti hanno messo la sordina alle polemiche della vigilia: per «J'accuse» di Roman Polanski è il giorno della rivincita e il...

J’accuse di Roman Polanski conquista Venezia 76 - l’affare Dreyfus diventa spy story dai toni attuali (recensione) : Un inno all’onore e all’integrità, J’accuse di Roman Polanski è un’elegante rivisitazione di un caso politico che ha scosso la Francia tra la fine del diciannovesimo e l’inizio del ventesimo secolo. Lo scandalo creò scalpore e alimentò le successive crisi all’interno del governo francese, che sarebbero culminati con la Prima Guerra Mondiale. A 86 anni, il regista polacco, capace da sempre di dividere le masse, regala un’elegante rivisitazione ...

Venezia - il “J’accuse” di Roman Polanski : una bellissima pellicola sull’affare Dreyfus : Il regista franco polacco, assente al Lido, non ha reagito alla dichiarazione di Martel. Il film è rimasto in gara ed è una bellissima pellicola in costume che racconta l'affare Dreyfus che è lo scandalo giudiziario francese più importante del 19esimo secolo: la storia di un tenente ritenuto ingiustamente spia dei tedeschi. Un manifesto di chi si sente perseguitato, con cui Polanski ha parlato anche di sé

Venezia applaude "J'Accuse" : l'Affaire Dreyfus è come l'Affaire Polanski? : L’”Affaire Dreyfus” come “Affaire Polanski”? C’è un corto circuito dichiarato tra il magnifico film in concorso al Lido, “J’accuse – L’ufficiale e la spia” (titolo dalla lettera pubblica di Emile Zola sull’”Aurore”) e la persecuzione privata di cui l’ottantaseienne regista da oltre quarant’anni si sente bersaglio. Oggi in sala la Presidente ...