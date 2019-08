Theodora Quinlivan è la prima modella trans di Chanel

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 30 agosto 2019) Per le passerelle diè tempo di conoscere, ladel marchio francese che già spopola in rete.Il mondo della moda è un sinonimo di innovazione ma, di recente, è anche il paradigma di inclusività. E quello che è accaduto aconferma la nuova tendenza a cui tutti (o quasi) i marchi si stanno adeguando.star dei social ora anche star delle passerelle. È Dagospia che lancia la notizia dellascelta dal marchio francese di, come beauty testimonial.ha 25 anni e finalmente sa di essere felice. Ha occhi grandi, fisico slanciato e rappresenta il vero punto di svolta per il marchio che, per lavolta, ingaggia una. E ora che per la giovaneè arrivato il momento del successo, dai social emergono racconti di un infanzia difficile, in cui nessuno era ...

