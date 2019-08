Si scrive denatalità | si legge assenza di futuro

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 30 agosto 2019) In Italia nascono meno bambini di quanto le persone desiderino e meno di quanto sarebbe auspicabile per dare basi solide aldel nostro Paese, ormai in accentuato invecchiamento.Sappiamo che per invertire questa tendenza - in modo che maternità e paternità siano scelte libere, né destino né rinuncia - servono investimenti pubblici strutturali, coerenti e a lungo termine, e serve l’effetto moltiplicatore dell’aumento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro e della loro valorizzazione. In particolare, serve destinare più risorse alla cura e alla crescita dei bambini, promuovere il lavoro dei giovani e delle giovani donne e, soprattutto, incentivare e sostenere la condivisione delle responsabilità familiari tra madri e padri, attraverso misure come il congedo obbligatorio di paternità, tra le più ...

